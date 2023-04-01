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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民調／破6成民眾挺蔡英文訪美　57％受訪者指陸破壞台海和平

▲▼正國會國政民調。（圖／正國會提供）

▲正國會國政民調。（圖／正國會提供，下同）

記者杜冠霖／台北報導

正常國家文化基金會政策中心31日公布最新民調結果，對於總統蔡英出訪是否有助提升台灣國際地位？62%民眾認為有幫助、27％認為沒幫助，民調也調查，「台灣與中國誰是破壞兩岸和平發展的因素」，有57%的民眾認為是中國，有12%的民眾認為是台灣。

前總統馬英九於3月27日訪中、蔡英文於3月29日出訪友邦並過境美國、會見美國政界重要人士，兩位前後任國家元首互別苗頭，正常國家文化基金會（下稱正國會）政策中心也針對台灣民眾如何看待兩人出訪進行民意調查。

調查結果顯示，當民眾被詢問到「馬英九到中國大陸訪問時表示，希望和平更快更早到來，請問您認為台灣與中國誰是破壞兩岸和平發展的因素」，有57%的民眾認為是中國，有12%的民眾認為是台灣，另有不知道／沒意見29%、拒答1%。

民調中也顯示，20至44歲的民眾有超過6成回答中國，其中35-39歲的民眾有超過7成認為中國是破壞兩岸和平發展的因素，45至54歲也有超過50%的過半民眾回答中國。

▲▼正國會國政民調。（圖／正國會提供）

針對「蔡英文總統出訪是否有助於台灣提升國際地位及台美關係？」，有26%認為非常有幫助、回答有幫助36%、不太有幫助16%、非常沒有幫助11%、不知道／沒意見11%、拒答0%，其中在20至24歲民眾中，有將近8成認為總體而言有幫助，在30至39歲也有超過7成民眾認為有幫助。

立委黃秀芳表示，總體而言，有62%的民眾認為蔡英文總統出訪有助於台灣提升國際地位，沒有幫助的為28%，有極大落差，顯示台灣民眾對於蔡英文出訪樂見其成，並且認為對台灣是有幫助的；從這份民調可以看出來，台灣民眾高度支持蔡總統不畏中國威脅、出訪友邦，不畏中國威脅，這樣的作為備受台灣民眾肯定。

民調也詢問「關於台灣主權的未來，您支持兩岸統一還是台灣獨立？」，調查結果顯示，有54%的民眾回答台灣獨立，兩岸統一16%、維持現狀20%、不知道／沒意見10%、拒答1%，在20至24歲、35至39歲中有超過75%民眾回答支持台灣獨立。

▲▼正國會國政民調。（圖／正國會提供）

而中國國家主席習近平今年3月中在北京兩會後聲明：「實現祖國統一是全體中華兒女的共同願望。」正國會政策中心詢問是否同意習近平的主張，結果顯示有4%非常同意、還算同意10%、不太同意28%、非常不同意45%，另有13%沒意見，拒答0%。

▲▼正國會國政民調。（圖／正國會提供）

民意調查結果呈現有超過7成的民眾不認同習近平的主張，僅有不到2成民眾同意；尤其在25至44歲的民眾中，皆有超過50%、過半的民眾表示「非常不同意」習近平的主張，政黨頃向為國民黨支持者中有46.3%表示不同意，泛藍民眾中則有48.2%表示不同意。

本次調查由正常國家文化基金會政策中心負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀及相關公共政策與政治意涵的解析；並委託大地民意研究股份有限公司進行抽樣設計、電話訪談與統計分析。

訪問期間是2023年3月28日到30日3天；對象是以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1075人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99個百分點。經費來源為正常國家文化基金會。

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