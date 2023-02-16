4歲童開學後坐不住聽不進還干擾上課　原來「寒假保母」出問題

▲孩子寒假若沉迷3C產品，易導致開學坐不住、無法專心聽課。（示意圖，非當事人／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

111學年度下學期開學已第5天，而許多孩子在寒假期間幾乎離不開3C產品，家長為讓孩子收心都費盡心思；4歲陳姓男童因學校老師反應上課期間有離座行為，並且無法專心聽課，甚至還出現干擾上課之行為，家長於是帶孩子至復健科門診，經由醫師診斷確實有過動傾向，建議須接受復健治療課程。

已解散的女子團體「4 in Love」前成員黃小柔，近期也在網路平台上透露，過年期間太縱容兒女使用3C產品，使得孩子們「突然變得很不一樣」：不僅過度成熟，還很容易對立，花了好大一番心力，才讓孩子戒除3C產品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部南投醫院職能治療師何政峰表示，陳小弟的父母平常忙於工作，又有另2歲的妹妹需要照顧，因此常讓他看電視或是玩平板，形成所謂的「3C保母」，長期下來導致活動量不足，又不斷接受聲光刺激，造成開學上課期間坐不住、注意力不集中、衝動等行為，於是藉由肢體動作的動態感統活動，並搭配視知覺的認知教具，來滿足孩子的動態需求並提升專注力。

院方指出，美國兒科醫學會認為人類2歲以前的大腦發展迅速，會先大量隨機製造出神經元連結，之後依照其真實感官經驗自動修剪、消除用不到的連結，只保留需要用的，接觸數位媒體時間愈長，從事其他活動時間相對就少了，因此建議孩子2兩歲之前不適合看電視或影片；根據研究，孩子最好每天都有1小時左右的運動量，而且強度要夠，職能治療師在臨床上設計彈跳、攀爬、翻滾、衝刺、搖動等一連串動態活動，來提升孩子的活動量。

南投醫院復健科主任周建文指出，人手一機的時代來臨，陪伴孩子面對網路是一場長期抗戰，父母必須教會孩子培養使用網路的正確價值觀，制定合宜的使用時間，才不會讓孩子的症狀加劇，造成學習落後、人際互動不佳。