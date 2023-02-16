　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4歲童開學後坐不住聽不進還干擾上課　原來「寒假保母」出問題

▲孩子寒假若沉迷3C產品，易導致開學坐不住、無法專心聽課。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

▲孩子寒假若沉迷3C產品，易導致開學坐不住、無法專心聽課。（示意圖，非當事人／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

111學年度下學期開學已第5天，而許多孩子在寒假期間幾乎離不開3C產品，家長為讓孩子收心都費盡心思；4歲陳姓男童因學校老師反應上課期間有離座行為，並且無法專心聽課，甚至還出現干擾上課之行為，家長於是帶孩子至復健科門診，經由醫師診斷確實有過動傾向，建議須接受復健治療課程。

已解散的女子團體「4 in Love」前成員黃小柔，近期也在網路平台上透露，過年期間太縱容兒女使用3C產品，使得孩子們「突然變得很不一樣」：不僅過度成熟，還很容易對立，花了好大一番心力，才讓孩子戒除3C產品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部南投醫院職能治療師何政峰表示，陳小弟的父母平常忙於工作，又有另2歲的妹妹需要照顧，因此常讓他看電視或是玩平板，形成所謂的「3C保母」，長期下來導致活動量不足，又不斷接受聲光刺激，造成開學上課期間坐不住、注意力不集中、衝動等行為，於是藉由肢體動作的動態感統活動，並搭配視知覺的認知教具，來滿足孩子的動態需求並提升專注力。

▲孩子寒假若沉迷3C產品，易導致開學坐不住、無法專心聽課。（圖／衛福部南投醫院提供）

院方指出，美國兒科醫學會認為人類2歲以前的大腦發展迅速，會先大量隨機製造出神經元連結，之後依照其真實感官經驗自動修剪、消除用不到的連結，只保留需要用的，接觸數位媒體時間愈長，從事其他活動時間相對就少了，因此建議孩子2兩歲之前不適合看電視或影片；根據研究，孩子最好每天都有1小時左右的運動量，而且強度要夠，職能治療師在臨床上設計彈跳、攀爬、翻滾、衝刺、搖動等一連串動態活動，來提升孩子的活動量。

南投醫院復健科主任周建文指出，人手一機的時代來臨，陪伴孩子面對網路是一場長期抗戰，父母必須教會孩子培養使用網路的正確價值觀，制定合宜的使用時間，才不會讓孩子的症狀加劇，造成學習落後、人際互動不佳。

ET快訊
情人節％％太激烈！　25歲女「肚子都膨出來」險丟命
媒體人開砲夏玉順：用劉文正死訊操弄所有人！
30多歲孕婦「全裸倒地」失去心跳！　孩子保不住…夫淚崩
獨／北市議員喪妻又遭竊！　小孩壓歲錢被偷光
劉文正被詐死！　本人首發聲怒了
快訊／確診免隔離！　王必勝：最快下月實施

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

酷航「皮卡丘彩繪機」3／24來台登場！機艙機上亮點一次看

228連假玩4天！24處地雷省道必塞　「蘇花公路北上恐連塞10小時」

4歲童開學後坐不住聽不進還干擾上課　原來「寒假保母」出問題

國1西螺穿越橋改建「車道縮短」！228難逃回堵　閃地雷路線出爐

原價買好市多烤箱「現折價600元」她捶心肝！會員曝：買貴可以退

利多！就學貸款補助最快7月前實施　30萬學貸「1年少付近4萬」

大型重機爭取上國道！高公局民調出爐　「近6成反對」最怕2行為

精準掌握生命徵象變化　全方位導管零點偵測儀打造醫材新樞紐

非洲馬堡病毒致死率88%！羅一鈞曝3大症狀「亞太地區風險低」

確診免隔離最快3月實施！王必勝：指揮中心記者會改每周一次

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

奴才貼心幫貓皇戴新帽　牠秒原地關機：已登出

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

苦練7年投籃機997分！　手速超狂單手1秒1球

酷航「皮卡丘彩繪機」3／24來台登場！機艙機上亮點一次看

228連假玩4天！24處地雷省道必塞　「蘇花公路北上恐連塞10小時」

4歲童開學後坐不住聽不進還干擾上課　原來「寒假保母」出問題

國1西螺穿越橋改建「車道縮短」！228難逃回堵　閃地雷路線出爐

原價買好市多烤箱「現折價600元」她捶心肝！會員曝：買貴可以退

利多！就學貸款補助最快7月前實施　30萬學貸「1年少付近4萬」

大型重機爭取上國道！高公局民調出爐　「近6成反對」最怕2行為

精準掌握生命徵象變化　全方位導管零點偵測儀打造醫材新樞紐

非洲馬堡病毒致死率88%！羅一鈞曝3大症狀「亞太地區風險低」

確診免隔離最快3月實施！王必勝：指揮中心記者會改每周一次

《黑暗榮耀》鄭成日演活「禁慾系大叔」！拍時髦大片性感到粉絲又戀愛了

酷航「皮卡丘彩繪機」3／24來台登場！機艙機上亮點一次看

慣竊隨白沙屯媽祖進香一路偷　民眾PO網提醒...警抓到人了！

唐寧街真主子！英捕鼠大臣賴瑞上任12週年　萬網蜂擁「請安」慶賀

整理房間翻出彩券「一刮發現中300萬」　夫妻因為一原因獎金飛了

寶可夢訓練家必搭　酷航x皮卡丘彩繪機3／24正式登台

她曾和歌神張學友合唱　轉戰拍戲竟被罵：過氣女歌手！

228連假玩4天！24處地雷省道必塞　「蘇花公路北上恐連塞10小時」

3歲女童公車上睡著「屁股下有隻手」　色叔叔狡辯：剎車滑過去

《RO》退會60萬神裝不還硬拗「委託製作」…公會會長丟影片怒提告

捏爆「黑色巨礦」狂噴10秒！　擠粉刺片百萬人喊：太舒壓～

生活熱門新聞

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

文化禮金擴大發放！18到21歲都有

北一妹顧植物人哥哥「結婚1要求」　他嘆自私被罵爆

40K男「月噴3萬開銷」　全場見1細節怒了：活該

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

白沙屯媽祖遇塞車！「粉紅超跑」突飛起穿車陣

白沙屯媽甩尾衝進全聯！店長：才剛夢到媽祖

白沙屯媽祖聽到她在哭！180度迴轉上前

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

南部「神奇1超市」他淚推爆！一家3口晚餐不到100元

「雨水」要來了！　全台變天時間曝

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

最快4月普發6千元！ATM輸入2組號碼領現金　中華郵政完成程式修改

粉紅超跑狂撞貨車！車主淚曝：媽祖婆來找人了

更多熱門

相關新聞

開學季優惠　 Global Mall屏東市祭「省荷包攻略」

開學季優惠　 Global Mall屏東市祭「省荷包攻略」

2月開學季，Global Mall屏東市為大專院校學生打造「開學季省荷包攻略」，三大實用主題包括提升學習戰力、外宿神隊友、膠囊衣櫥百搭術，集結百款學習用品、居家多功能電器、休閒服飾推5折起優惠，讓預算有限的學生用3000元價格一次購齊開學清單。

必逛必買「日本文具大賞」　帶出場立刻吸睛

必逛必買「日本文具大賞」　帶出場立刻吸睛

學生租屋族便宜買　外宿家電限時4折起

學生租屋族便宜買　外宿家電限時4折起

開學日！彰化學生到校比率98%　

開學日！彰化學生到校比率98%　

開學日「校長不見了」　疑涉不倫戀遭解職

開學日「校長不見了」　疑涉不倫戀遭解職

關鍵字：

寒假開學3C成癮專注力兒童

讀者迴響

熱門新聞

快訊／劉文正沒有死！

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判3年2月

獨／夏玉順改口證實劉文正假死！原因曝光

女星結婚13天遭老公「砍斷手指打到流產」！

小S女兒在家突「脫衣爆哭」！法師到場收驚

網紅遭霸凌輕生！妻淚：留下兩老和3月大女兒

半夜逛唐吉軻德…結帳「目睹驚人一幕」

違遺願撿舍利子！他爆佛教名山弟子1句真心話

文化禮金擴大發放！18到21歲都有

快訊／房貸補貼方案出爐！　家戶所得120萬元內每戶可拿3萬

北一妹顧植物人哥哥「結婚1要求」　他嘆自私被罵爆

劉文正被詐死「本人首發聲怒了」！早和前經紀人沒聯絡

40K男「月噴3萬開銷」　全場見1細節怒了：活該

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

更多

最夯影音

更多
烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面