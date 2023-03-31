獨／斬斷深海閻王腳筋！朱雪璋暗槓母親遺產508萬　還拖弟弟下水

記者黃宥寧／台北報導

北市前光信里前里長朱雪璋，設局斷人腳筋被依重傷害遭判6年定讞，入監服刑中。然而，朱雪璋又遭李姓姊弟指控，朱明知他倆為「同母異父」手足，且擁有錢姓母親繼承權，但朱卻與胞弟聯手在朱母去世後將500餘萬遺產佔為己有，朱更狡猾把錢匯入妻子（現已離婚）吳佩樺帳戶，事後李姓姊弟憤而提告，朱姓兄弟被依詐欺等罪起訴。

▲朱雪璋設局斷「深海閻王」王毓霖腳筋，被依重傷害判處6年定讞入監服刑中，豈料又爆出「同母異父」手足指控他與胞弟暗槓母親遺產。（圖／記者黃宥寧攝）

起訴指出，朱雪璋在母親去世前，發現李姓姊弟與母親互動緊密，因而藉機詢問，赫然發現自己有同母異父的手足，然而，朱母於2020年2月27日去世也留下500多萬遺產。朱雪璋為了霸佔母親遺產，利用朱母生前戶籍仍與自己同戶之機會，2020年3月18日前往大安區戶政事務所申請戶籍謄本影本，又恰未申報遺產稅額等，與李姓手足互生矛盾，並向胞弟說自己可以負責跟李姓手足溝通、處理母親遺產後事，胞弟則把自己相關資料交給哥哥。

朱雪璋則將遺產稅申報書、繼承系統表將自己與胞弟填繼承人，同年4月30日向國稅局申報遺產稅，國稅局黃姓公務員形式審查朱雪璋提供的文件後，不實記載朱母繼承人僅有朱雪璋、朱雪瓏的遺產稅免稅證明書，損害李姓手足及國稅局對於朱母繼承人資料管理正確性。

然而朱雪璋取得遺產稅免稅證明後，隨即告訴胞弟可領取母親名下帳戶遺產，並將不實遺產稅免稅證明書交給胞弟，委託胞弟前往提領，但胞弟也發現證明書上繼承人竟少了有份無緣的李姓手足名字，而他也心想反正哥哥已經說會妥善處理了，因此不在意哥哥詐欺事實，還是將母親名下508萬5724元領出；扣除掉朱母生前看護、喪葬等費用169萬69元，並將剩餘的268萬8616元存入吳佩樺帳戶內（2022年3月21日兩人離婚），再由吳領出來交給朱。

全案因國稅局告知李姓姊弟，2人才得知原來母親的遺產稅務全都辦完畢，甚至也沒拿到遺產，因此憤而提告。

警詢、偵查時朱雪璋承認犯行，胞弟也稱，當時哥哥被判刑將入監，因此心急如焚處理遺產，也將相關資料交給他處理，當下發現遺產稅免稅證明書上沒有李姓手足名字察覺有異，但仍選擇隱瞞，並幫忙哥哥將母親的遺產領出。

李姓手足忿忿不平說，在母親生前就有將身分證拿給朱雪璋看過，母親訃聞上也將他們並列子女；朱的舅舅也作證說，當時有向4人說關於遺產分產一事由他主持，且要等朱母百日後再處理；朱雪璋前妻也作證說，當時將遺產提領交給朱。

▼朱雪璋前妻吳佩樺作證指出，有將前婆婆遺產領出交給朱。（資料圖／記者劉昌松攝）

檢察官根據朱母訃聞、對話訊息等，認定朱雪璋犯使公務員登載不實罪嫌、詐欺取財罪嫌、行使使公務員登載不實文書罪；朱弟犯行使使公務員登載不實文書罪嫌，2人就行使使公務員登載不實文書罪嫌部分，有犯意聯絡與行為分擔，論以共同正犯，至於268萬8616元遺產為犯罪所得依法沒收。

現年48歲的朱雪璋，2016年2月間，與綽號「深海閻王」的王毓霖相約比武，朱卻在道館埋伏20多人偷襲砍斷王的腳筋，最高法院2020年5月依重傷害罪判朱6年徒刑，判決定讞隔天，朱和妻子吳佩樺企圖搭機離台，遭海關攔下後人間蒸發，同年9月檢警透過「兩岸共打」模式，將朱遣返回台發監執行。

士林地院今（31日）開庭，朱雪璋穿著橘色短囚衣加深藍色背心及黑長褲，戴著手、腳鐐由法警戒護到庭，身形也比2年入監服刑前瘦了一大圈。

▼朱雪璋入監後身型瘦了一大圈眼神冷酷。（圖／記者黃宥寧攝）