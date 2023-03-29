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社會 社會焦點 保障人權

「華爾街金童」誆挖礦120天賺20％吸金數千萬　今晨120萬交保

記者黃翊婷／綜合報導

自稱「華爾街金童」、EXP ASSET集團台灣區負責人毛奕捷被控涉嫌詐欺，她以在波蘭挖礦為噱頭，號稱會員參與投資每天可以拿到1％分潤，120天期滿可拿到20％利潤，吸金高達數千萬元。台北地檢署經過漏夜偵訊，今日（29日）凌晨諭令毛女以120萬元交保，集團亞太區負責人陳佳誠以100萬元交保，重要幹部洪紫薇限制出境及住居，還有1名幹部林靖淳則被請回。

▲▼Exp asset吸金案，台灣區負責人毛奕捷。（圖／記者劉昌松攝）

▲毛奕捷（戴綠色口罩者）。（圖／記者劉昌松攝，下同。）

毛奕捷對外自稱是華爾街金童，號稱是美國紐約大學財務金融及經濟學雙碩士，還曾就讀美國加州大學金融商業法學院博士班，擁有金融分析師等證照和金融機構資深經歷。毛女宣稱，曾帶領團隊到波蘭實際考察，還與波蘭EXP總裁派翠克．克魯賓斯基見面，並將集團引進大陸與台灣，後續還要再拓展至日星馬泰等國家。

EXP ASSET集團宣稱正在波蘭挖礦，運作方式主要是向投資人宣稱礁島虛擬貨幣交易市場投資，投資方式分為「靜態投資」與「動態投資」，靜態投資主打每天可以拿到1％分潤，120天期滿可拿到20％利潤，動態投資則是除了自身獲利外，還可拉朋友當下線抽成。

▲▼Exp asset吸金案，亞太區負責人陳佳誠。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳佳誠（戴紫色口罩者）。

台北地檢署調查，該集團從2018年起以上述方式誆騙偷資人，吸金高達數千萬元，直到2019年9月他們對外聲稱公司遭駭客攻擊導致網站掛掉，投資人才驚覺被騙，毛女等人涉犯《刑法》加重詐欺及《銀行法》違法收受存款等罪，經上百名受害人組成自救會提告，檢方昨日（28日）指揮調查局新北市調處展開搜索約談。

經過檢方漏夜偵訊，29日凌晨諭令集團台灣區負責人毛奕捷以120萬元交保，集團亞太區負責人陳佳誠以100萬元交保，重要幹部洪紫薇限制出境及住居，還有1名幹部林靖淳則被請回。

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