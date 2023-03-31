26歲女成立「團購網」...不出貨全推給物流　群組上百人遭騙千萬

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲報案，發現多名被害人遭網購平台詐欺，嫌犯利用通訊軟體將被害人加入「團購網」群組後，藉口大量採購壓低價格，但是要客人一次購買大宗貨物，先部分出貨取信被害人，等被害人後續等不到貨物，再製作假的物流單，藉口貨物都給貨運行，推稱物流繁忙，實則根本沒出貨，目前初步統計有百人受害，不法獲利上看千萬。

警方調查，26歲的陳姓女子，原本在網路上經營網拍，在購物平台上架設「姍姍雜貨鋪」，並成立百人群組的團購網，藉口大批採購可以降低價格，還會先出貨取信被害人「加碼」買雜貨用品。

▲陳女組團購網詐騙上百人，警初步清查上百人損失上看千萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

被害人大量選購後，陳女就藉口出貨給物流公司，甚至製作假的出貨單取信被害人，是物流公司塞車所以沒有送達，有30人向警方報案，共計累積被騙金額達6百萬元。

警方事後在新北市新店區逮捕陳姓女子，在陳女手機群組發現「購物群組」達上百人，初步估計2個多月不法獲利上看千萬，呼籲被害人踴躍出面指認。

▲陳女在購物平台成立雜貨鋪，還用群組揪「團購網」，最後不出貨挨告詐欺。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，陳嫌趁年節期間詐騙民眾選購民生用品，主要以嬰兒用品、雜糧泡麵等生活用品為主，且每次都宣稱「大批購買可以便宜一點」，東窗事發後就將對方封鎖刪除，警方9日逮人，訊後依照詐欺罪嫌將人送辦。