千人斬渣男嫌女友「不是處女」分手！改追同事反被打槍：你太髒了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

分手的原因千奇百怪，但你有碰過這種的嗎？一名女網友透露，男友哥哥日前因為女友不是處女，就把對方甩掉了，讓她相當傻眼，因為男方名聲很臭，先前還自稱是千人斬，「好意思嫌棄別人？」不過之後的劇情發展更驚人，男友哥哥跑去追其他女同事，結果反被打槍狠嗆，她看到後不禁直呼爽快。

原PO以「看渣男被打槍就是爽」為題在匿名公社發文，表示男友哥哥去年和她同部門的同事分手了，原因是女方不是處女，讓她和男友都看不下去。因為男友哥哥先前名聲就很臭，還自稱是「千人斬」，和許多女生交往過了，她不禁傻眼直呼「怎麼好意思嫌棄別人不是處女？」而且男友哥哥還到處說這件事情，導致女方受不了離職。

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而近來男友哥哥打算去追另一個包裝區的同事妹妹，不過那名妹妹也聽說了先前女生被拋棄的事情，似乎打算幫忙報仇，就直接在產線裡面嗆聲，「我只答應有18公分的處男，你太髒了我不考慮」，原PO聽到後直呼超爽快，也說有些男生明明就很愛玩，卻要求女生一定要純潔，真的讓人無法忍受。

文章曝光後，網友紛紛表示「傻眼了，那樣居然會是分手的原因，他是有什麼特殊情節嗎」、「自以為是情聖，原來是個渣」、「笑死現世報，就是要有人狠狠賞他一巴掌，否則還以為自己多有市場」、「包裝區的阿妹仔超讚！我欣賞」、「以其人之道還至其人之身」、「有些男生真的就是很爛，根本連砲友都不適合的感覺」。