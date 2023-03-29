被拒絕求婚「男友失聯半年」復合！4年後終極復仇...32歲女崩潰

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名32歲女網友與男友在一起5年多，當初交往剛滿1年時，男方就串聯朋友跟她求婚，雖然被拒絕後失聯半年，不過兩人後來又重修舊好；沒想到，最近想婚的她主動踏出一步，被男方當眾給難看，不禁淚喊「他就是在羞辱我，想報4年前的仇。」

女網友日前在匿名公社提到，「跟男友已經交往5年多，在交往滿1年時，他有串通朋友跟我求婚，但我覺得感情還沒穩固就拒絕了，之後他耍脾氣失聯半年，是我去求他才又繼續在一起。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

如今32歲的她想定下來，也多次暗示男友，但對方始終不為所動，「今天我拉下臉在員工餐廳跟他求婚，結果他當眾拒絕給我難看，餐廳裡少說有近50個人，還有廠商在用餐。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

原PO委屈直呼，「他浪費我的時間，佔據了我大部分的青春，就算4年前我不懂事，但我一個女生都拉下臉求婚了，他怎麼可以當眾洗我的臉；更過分的是，我提分手他也馬上答應，整個餐廳包括同事全都在看我笑話，害我班也上不下去，直接早退回家。」

對此，網友們紛紛回應，「終於被他等到了」、「早點認清也好，不是說當年妳拒絕他是對是錯，時空背景不同罷了」、「女人的青春有限，青春的女人無限」、「就在等這個大場面」、「4年前他失聯妳就該放手了」。