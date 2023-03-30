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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳釗燮拋「雙重承認」可能性　他讚妙招：中方外交維穩花費將大增

▲捷克眾議院議長艾達莫娃訪台，外交部長吳釗燮致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

外交部長吳釗燮日前宣布台宏斷交，並指我外交政策不排除轉向「雙重承認」。引起不少議論。前國大代表黃澎孝認為，「雙重承認」這招確實妙，會讓財政日益拮据的中國「外交維穩」經費大幅增加。綠委29日也解釋，過去蔣介石政府也和美國討論過這件事，外國政府跟人民都非常清楚，這就是不同的政治實體，外交部長只是把國際上政治現實說出來而已。

對於雙重承認的可能性？民進黨立委蔡適應表示，每個人對這件事情有不同看法，但台灣並未反對過雙重認證，過往很多場合都有嘗試推動，1972年退出聯合國時，蔣介石政府就有跟美國討論過這件事情。

蔡適應解釋，就雙重承認而言，台灣本來就是政治實體，世界上本就有一個中華人民共和國跟一個中華民國台灣，外國政府跟人民都非常清楚，這就是不同的政治實體，外交部長只是把國際上政治現實說出來而已。

民進黨立委趙天麟表示，外交部長特別表達台灣接受雙重承認，果然立刻產生一些效用，斐濟政黨輪替後，新的執政黨認為跟台灣發展正常的外交關係符合國家利益，把過去片面改掉的使館名稱，恢復為中華民國台灣的代表處，對此表示歡迎。

趙天麟指出，也希望更多國家願意跟台灣發展務實外交關係，不管是最高目標的建交，還是各種經貿辦事處都歡迎，斐濟不是最後一個，接下來還會有很多亮點，德不孤、必有鄰，會看到更多願意跟台灣發展關係的國家，靜待這樣的發展。

民進黨立委何志偉表示，表達抗議是可以預料發生的，雙重承認過去的國際案例是有的，如果彼此之間希望春暖花開，釋放適當善意都是好事，當在台灣國際空間壓縮到極致，後續發生的狀況反而無法維持現狀，他也期待彼此之間要有默契，讓國際空間可以更多更好，這才是善意表達，跟未來情勢上會更和緩。

前國大代表黃澎孝也指出，「光棍不擋財路」，當我國大方送行宏都拉斯之際，外交部又聯想到中國還有一大堆「狀況」和宏都拉斯類似的亞非拉國家，看到宏都拉斯到口的「肥肉」，難免會有「有為者亦若是」的效尤跟進之心吧？這些嗷嗷待哺的國家們，要提出什麼樣的「藉口」，好向中國「開口」呢？台灣外交部貼心地，適時提出了「雙重承認」的主張。

黃澎孝表示，也就代表中國的邦交國，特別是那些財政困難，有賴中國金援週轉的國家。或是，積欠中國債務難以償還的債務國。或是，個別邦交國的政黨、政客基於「潛規則」的特殊需要時，只要響應台灣「雙重承認」的呼聲，就會得到中國貴似黃金般的「友誼」回應。

黃澎孝直言，宏都拉斯的例子，不啻告示中國的友邦們，「台灣牌」的含金量，已經上漲到60億美金起跳了。這就意謂著財政日益拮据的中國，「外交維穩」的經費將要大幅度增加了，因為在「雙重承認」呼喚下，這些國家都可以堂而皇之地向中國提出要在海峽兩岸之間，進行「雙重承認」的要求。
 

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