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你瞭解新《菸害防制法》嗎？急救懶人包一次告訴你

▲你瞭解新《菸害防制法》嗎？急救懶人包一次告訴你。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

▲業配菸害防制宣傳▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲立法院在今年1月時，通過《菸害防制法》修法。（圖／記者鄭遠龍攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

立法院在今年1月時，通過《菸害防制法》修法，嚴禁電子煙、納管加熱菸，並把購菸年齡提高到20歲，當新法上路之後，民眾知道哪些菸可以用嗎？ETtoday記者實際進行街訪後發現，大部分民眾認為紙菸跟加熱菸是可以用的，電子菸和口嚼煙不行，但其實修法後，「電子菸」不可使用、「紙菸、加熱菸、口嚼菸」可使用。

▲業配菸害防制宣傳▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲ETtoday記者實際進行街訪，民眾對於《菸害防制法》修法後的了解有多少。

▲業配菸害防制宣傳照片▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲《菸害防制法》修法後，「電子菸」不可使用、「紙菸、加熱菸、口嚼菸」可使用。

記者進一步詢問民眾，「加熱菸如果沒有經過健康風險評估的話，它是可以購買跟使用的嗎？」，少數民眾回答應該是不可以，也有民眾回答不清楚，正確答案是「不行，會被處以罰鍰」，違反第十五條第二項規定，使用類菸品或同條第一項第三款之指定菸品者，處新臺幣二千元以上一萬元以下罰鍰。

▲業配菸害防制宣傳▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲「加熱菸如果沒有經過健康風險評估的話，它是可以購買跟使用的嗎？」有民眾回答不清楚。

▲業配菸害防制照片▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲正確答案是「不行，會被處以罰鍰」。

出國回台可以挾帶加熱菸嗎？不行，若輸入未經過健康風險評估的加熱菸會被處以罰鍰，根據第二十六條，製造或輸入之業者處新臺幣一千萬元以上五千萬元以下罰鍰；製造或輸入業者以外之人，處新臺幣五萬元以上五百萬元以下罰鍰，目前尚未有任何一品牌的加熱菸通過健康風險評估，因健康風險評估流程尚未施行。

▲業配菸害防制宣傳▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲「出國回台可以挾帶加熱菸嗎？」大部分民眾皆認為不可以。

▲業配菸害防制宣傳，照片▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲正確答案是「不行，若輸入未經過健康風險評估的加熱菸會被處以罰鍰」。

教育部近期開始依法要求大學全面禁菸，而關於校園禁菸這件事情，民眾又是怎麼看的？有媽媽認為非常好，「我自己本身是2個孩子的媽媽，所以我覺得在校園裡面無菸的這件事情，對家長來說，是蠻好的一件事」；大多民眾都是「支持」，有民眾指出「菸品對身體比較沒有什麼樣的幫助，都是有害物質比較多，尤其是年紀越輕的小孩子，越早接觸的話，其實對他們來說，都是身體的傷害比較多」。

▲業配菸害防制宣傳▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼針對大學校園全面禁菸規定，民眾皆表示支持。

▲業配菸害防制宣傳▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

新法上路之後，民眾不可以從國外帶回來被歸類為類菸品的電子煙，以及未經過健康風險評估審查通過的加熱菸，製造輸入者違反，最高處5000萬元罰鍰，而販售者違反，最高處100萬元罰鍰，另外，大學生更要注意，校園禁止吸煙的規定，共同打造無菸環境。

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