猴痘患者「有條件免隔離」！專家決議：無醫療需求可返家自我照護

▲疾管署發言人羅一鈞說明猴痘防治。（影／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內猴痘病例連環爆，但傳出有個案因為隔離處置關到快崩潰，疾管署副署長羅一鈞今（31）日說明，經專家會議討論，同意朝向有醫療照護需要才需「住院隔離」，已無住院需要，家中條件合適，原則上可以返家自我照護，自我健康管理到結痂脫落為止，至於上路時間，還需等待下周與衛生局討論配套，研擬完成後才公布實施。

我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診21例病例，均為男性，年齡介於20多歲至50多歲間，以性接觸感染為主。其中本土猴痘個案已經有14例，分布為台北市4例、新北市3例、高雄市2例，宜蘭縣、苗栗縣、新竹縣、新竹市、雲林縣各1例。

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然而目前猴痘個案需治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離，是否隔離天數太長，受到外界討論，羅一鈞表示，統計已出院個案當中，最短是7天，最長37天， 平均17.7天，今日召開專家會議，討論猴痘相關處置，包含隔離處所、隔離天數、回家自主健康管理相關配套措施等。

▲疾管署疫情周報，羅一鈞發言人。（圖／疾管署提供）

羅一鈞表示，專家會議結論指出，考量近期研究顯示，猴痘傳播相對侷限於親密接觸為主，一般生活接觸風險降低，參考其他國家居家照護建議，專家同意也建議往以下方向研擬新規定：

1、疑似個案採檢完可以回家等候通知，不用立刻在醫院隔離。

2、有醫療照護需要才需「住院隔離」，已無住院需要，家中條件合適，原則上可以返家自我照護，自我健康管理到結痂脫落為止。

羅一鈞強調，相關配套措施，下周與衛生局討論，研擬完成後才會公布實施。

▲國內首例猴痘個案，男子的大腿冒出數顆水疱，資料照。（圖／台南市衛生局提供）