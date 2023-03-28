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社會 社會焦點 保障人權

色牙醫性騷擾女助理3次「還誣告偷錢」　賠110萬又換免關

記者黃翊婷／綜合報導

蕭姓牙醫（53歲）過去曾因強制猥褻案件被台南地院判處有期徒刑7年，緩刑2年，沒想到緩刑期滿後，他竟在2021年5月至8月間對診所助理A女伸出鹹豬手3次，做出摟腰、摸下腹部、摸手等舉動，甚至誣告女方竊取6000元財物，結果害慘自己，不僅賠了110萬元，日前還被台南地院法官依3個性騷擾罪、誣告罪判處有期徒刑1年2個月，緩刑4年。

▲▼牙醫。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蕭男3度性騷擾診所內的牙醫助理。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關。）

判決書中提到，蕭男是台南某牙醫診所的醫師及負責人，曾因強制猥褻案件被法院判處有期徒刑7月，緩刑2年，他卻不珍惜法院給予緩刑宣告的機會，不僅沒有反省，還再度伸出鹹豬手，性騷擾診所助理A女。

檢方調查，蕭男2021年5月27日在診所內指示A女前往2樓幫忙煮紅茶，並利用兩人獨處時，伸手從A女的左後腰摸到右後腰；同年6月25日他又趁著診所尚未拉起鐵門營業時，要求A女幫忙擦臉、保養臉部，接著將手放在對方的下腹部大約3秒至5秒，並談論生理期狀況、如何變瘦等話題。

接著，2021年8月23日，蕭男再次利用上午營業前的空檔，要求A女幫忙修指甲，他先以手撫摸A女的右手，被甩開之後仍不罷休，繼續要求對方完成修指甲的指示。A女接連受到蕭男性騷擾，當日下午便離開診所，並在與家人討論之後，於隔日前往警局報案。

更誇張的是，蕭男明知A女在2020年7月8日、8月12日曾前往3樓打掃衛生，並無竊取桌上6000元財物，卻因為上述的性騷擾案件，在2021年9月11日委託不知情律師指控A女偷錢（偷竊部分，檢方調查後不起訴A女）。

台南地院法官認為，蕭男曾犯性騷擾、強制猥褻等罪，沒想到緩刑期滿後又再度性騷擾女助理，顯然未能尊重女性，對兩性平權也沒有正確觀念，考量到他已在審理過程中坦承犯罪，也賠償110萬元與A女達成調解，A女雖然不肯撤回告訴，但對刑度沒有意見，最終依性騷擾罪，共3罪，各判處7個月，再依誣告罪判處7個月，合併應執行刑期為1年2個月，緩刑4年，緩刑期間應付保護管束，還要在緩刑期間內參加8場法治教育課程，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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