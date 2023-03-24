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社會 社會焦點 保障人權

體育淫師泳池送「飯局妹戰鬥服」…女學生濕身試穿　他慘遭革職

▲泳裝,比基尼。（圖／翻攝PEXELS）

▲台北高中體育男師在游泳課時拿出飯局妹的「戰鬥服」，讓女學生試穿，被檢舉後慘遭革職。（圖／翻攝自圖庫PEXELS）

記者郭玗潔／台北報導

一名王姓高中體育老師在上游泳課時，向女學生展示一批貼身裸露的飯局妹「戰鬥服」，表示只要她們試穿讓他覺得好看，就免費贈送。又鼓勵學生在校慶以顏質分配工作，讓帥哥美女站在第一線行銷，長相差的就到後面補貨。這些言論讓學生深感被物化，回家告訴爸媽，引發家長不滿向學校抗議。校方性平會調查後，認為王師性騷擾，終止其聘約，且2年內不得聘任兼任、代課及代理教師等。王男不服處分提起行政訴訟，但台北高等行政法院判他敗訴。

判決指出，王男在某高中擔任體育老師，他於2020年12月15、17日上游泳課時，竟拿出一字領、熱褲、皮裙等衣物，向女學生聲稱「我認為你們班女生是有很漂亮的女生。但是如果穿校服的時候，是不是太平凡了點」，要她們現場挑衣服試穿，如果他覺得好看，就免費讓學生帶回家，學生聽了感覺不舒服，向學校檢舉，王男因此被學校解聘。

王男不服，循序提起訴願被駁回，又提出行政訴訟。他認為校方並未詳細調查當日衣物所有款式，且當時也有女性救生員在場，還協助他一起將衣服吊掛起來，他自認無性騷擾行為，要求詢問女救生員證詞、調閱監視器加以調查。

不過女學生也證稱，當天老師讓男生先下水，然後展示一些很露的衣服，說這是「戰鬥服」，是他以前公司模特兒去飯局時穿的，有些只有「水蛇腰」才穿得下。其中一名女學生還表示，她當時覺得有套衣服滿好看，不過她身體是濕的，但老師表示沒關係，說「如果妳穿得好看的話，我就再送你一個耳環」，後來她就穿了，事後覺得很奇怪，好像為了一件衣服物化了自己。

校方性平會調查認為，王男確有不自覺宣傳具有「性別偏見」的言論，像是喝酒應酬要帶「女伴」負責陪吃飯，「女伴」得處理他喝醉返家事宜，還評論學生外貌、身材、裝扮，建議學生在校慶時，由漂亮、帥的男女學生站前排，長相中等當後勤，最後的去補貨等等，缺乏教育人員必備的性平意識和法治素養。王男面對16、17歲的高中生，卻對學生講述輕佻且具有性意味的言詞，讓女學生產生遭物化歧視的感受，也妨害學生的學習權利，已構成性別平等教育法的性騷擾。

法官認為，王男性騷擾屬實，且他為兼任教師，也不適用教師成績考核辦法來代替終止聘用，判定校方處分沒問題，駁回王男之訴，全案還可上訴。

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