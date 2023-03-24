　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

任教4個月被解聘！送女學生清涼「戰袍」　董事長級高中師背景曝

▲▼裙子示意圖,正妹示意圖,辣妹示意圖,正妹,少女,女孩,大腿。（圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

▲高中老師免費提供露胸露腰「戰袍」給女學生挑選試穿，自豪「教出漂亮女孩」。（示意圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

記者黃哲民／台北報導

王姓男子2020年受聘擔任北市某高中體育兼課老師，不到4個月就被檢舉鼓吹女學生上課試穿露胸、露腰的清涼裝扮，有女學生被王男贈送的好看「戰袍」沖昏頭，事後羞慚怎會「自己物化自己」，王男卻吹噓這些衣服是女模穿去飯局的「裝甲」，女學生穿上就會是他「教出來的漂亮女孩」。校方性平會決議王男成立性騷擾，終止聘約且2年內不得聘用，王男提告抗辯免費贈送家裡用不到的女裝，毫無性暗示，台北高等行政法院仍判王男敗訴，可上訴。

王男是從2020年8月底起任職本案高中體育兼課老師，同年12月15日上課時，他預告將帶一批好看的女裝到課堂給女學生挑選，通通不用錢。同月17日上游泳課時，王男果真在池畔置物櫃掛出整排露胸、露腰的女性「戰袍」，鼓吹在場16、17歲的女學生挑一套喜歡的試穿，若尺寸合身，就可免費帶走。

王男並吹噓自己喝酒應酬會帶女伴陪吃，「我的女伴很漂亮，是model級的」，若他喝醉，女伴要送他回家，但「不用上床哦」，王男更自稱同校畢業校友，以學長身分對女學生品頭論足，說學妹們穿校服「是不是太平凡了點」、「都蠻醜的」，他告訴女學生「這一些衣服，妳們可以挑回去。以後，（校內）漂亮的女孩子，一定出在我們班上，是我教出來的」等語。

▲▼游泳池,泳池,戲水,游泳,女童,兒童。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女學生上游泳課被老師提供的辣裝吸引，上岸試穿得到這套「戰袍」，後來羞慚「自己物化自己」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

事後班導師將女學生挑走的衣服集中保管，事情因而鬧開，經學生家長投訴，校方成立性平會調查小組，5位女學生在訪談表示，王男叫男生先下水游泳，讓女生挑選那些看來像「酒店姐姐的衣服」，王男自稱任教之前做董事長要參加飯局，說這些衣服是飯局中的小姐會穿的「戰鬥服」，他以前公司的模特兒也會穿去飯局。

女學生並指王男要她們當場試穿，王男若覺得好看，女學生就能帶走衣服，還加送1副耳環，王男更說有些衣服褲子「要水蛇腰才穿得下」。她們覺得這些衣服剪裁都很貼身，而且都蠻露的，露肩露腰，褲子短得屁股會露出來，但王男說這種衣服是飯局女伴的「裝甲」。

其中1位女學生承認被1套紅色「戰袍」沖昏頭，剛從泳池上岸還沒擦乾身體，就試穿給王男過目，也順利得到這套「戰袍」，但她事後越想越詭異、心情很糾結，「覺得我自己物化自己！他沒有逼我（試穿）」、「自己這樣很蠢！我一向支持女性主義、女權，竟然就這樣為了一件衣服被物化」、「我覺得這樣很不對」。

▲▼台北高等行政法院。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

▲台北高等行政法院。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

校方性平會當面詢問王男的答辯後，決議王男成立性騷擾、須接受8小時性平教育，並回溯自2021年1月20日終止與王男的聘約，且2年內不得聘任王男為兼任、代課或代理老師。

王男不服，提出申復與訴願都被駁回，因此提告企圖平反，他辯稱這些衣服是他家經營包租代管業時，房客搬走所遺留的物品，基於「惜物」而送給女學生，並不是每1件都必須「腰很細」才能穿，何況當天有1位女救生員在場，他贈衣給女學生挑選試穿，毫無性暗示。

王男聲稱，事發當天雖提到「女伴、飯局」等字眼，但不是慫恿女學生打扮漂亮去做飯局妹，也沒有性別偏見，而是班上男學生好奇他先前職業，因此描述以前工作碰到的狀況，且他當時仍專注游泳教學，班上至少10位女學生不認為他構成性騷擾，他認為檢舉人對他挾怨報復。

校方反駁指出，王男即使在事發後的訪談，仍不自覺流露性別偏見，包括鼓勵女學生捨棄平凡校服，穿上他給的衣服，就會是他「教出來的漂亮女孩」、就能吸引異性，足以讓女學生產生「需刻意打扮漂亮取悅他人」、「物化女性」的感受，王男明顯欠缺教育人員應具備的性別平等意識與法治素養。

法官審理認為校方本案訪談調查、開會審議均符合法定程序，也將決議結果報請教育局核准，王男本案在校園傳達賣弄身材、陪侍吃飯等輕佻、具有性意味的言行，使女學生產生被物化歧視的感受，已妨害學生學習權利，更無法協助學生發展性別平權觀念，校方性平會本案決議沒有濫權或恣意裁量等違法情形，據此判王男敗訴，可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
高中師送女學生清涼「戰袍」！任教4個月被解聘背景曝
采子復出恐「不能再唱舊歌」　邱鋒澤公司回應了
追緝逃猿！桃園市府組「抓狒戰情室」搜捕
快訊／女富商遭劫500萬大逆轉！檢扣押沒被搶走的195萬　聲
臥床嬤X光片「多出一隻鬼手」！醫秒看傻　超毛真相曝光
《寶可夢》小智26年旅程完結　粉絲看「這幕」秒落淚
竹聯幫內戰！明仁會5煞遭收押
哭！六福村借空拍機「3刷狒狒」　才起飛就墜機
快訊／高雄「深坑」害女騎士慘摔！禍首找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

任教4個月被解聘！送女學生清涼「戰袍」　董事長級高中師背景曝

快訊／女富商遭劫500萬大逆轉！檢扣押沒被搶走的195萬　聲押4匪

偽造檢測合格排氣管貼紙流竄市面　騎士改管貪小便宜恐挨罰3萬

追緝逃猿！桃園市府組「抓狒戰情室」　24hrs全天候科技搜捕

黑幫夫人互嗆引爆竹聯內戰！明仁會5煞收押　7女夾道目送囚車

快訊／高雄「深坑」害女騎士慘摔　現場即刻開挖...禍首找到了

孝女載母超市補貨！出門就被死神盯上雙亡　清苦一家淒涼背景曝

快訊／高雄有「深坑」！吞沒機車前輪影片曝　女騎士瞬間慘摔

逃獄23小時！受刑人朱漢宗遭起訴　動機曝光：遭同學誣陷偷錢

師長霸凌害死高中生...7人調職　被害人好友怒：學校只想蓋新聞

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

楊銘威幫方志友洗頭「下秒悲劇發生」　「死亡視角」拍她...怒喊：我殺了你！XD

張育成返美笑：送機太溫馨　承諾帶祝福與力量打出一切

辛龍悼劉真逝世3周年「有空回來」　曝7歲女兒近況：一定是遺傳妳

醞釀情緒大聲唱「當你」　3人被嚇到抖超大力XD

台男勸阻陸客圍罵日本司機　大媽哭腔尖叫誣陷他性騷擾

任教4個月被解聘！送女學生清涼「戰袍」　董事長級高中師背景曝

快訊／女富商遭劫500萬大逆轉！檢扣押沒被搶走的195萬　聲押4匪

偽造檢測合格排氣管貼紙流竄市面　騎士改管貪小便宜恐挨罰3萬

追緝逃猿！桃園市府組「抓狒戰情室」　24hrs全天候科技搜捕

黑幫夫人互嗆引爆竹聯內戰！明仁會5煞收押　7女夾道目送囚車

快訊／高雄「深坑」害女騎士慘摔　現場即刻開挖...禍首找到了

孝女載母超市補貨！出門就被死神盯上雙亡　清苦一家淒涼背景曝

快訊／高雄有「深坑」！吞沒機車前輪影片曝　女騎士瞬間慘摔

逃獄23小時！受刑人朱漢宗遭起訴　動機曝光：遭同學誣陷偷錢

師長霸凌害死高中生...7人調職　被害人好友怒：學校只想蓋新聞

獅首週本土先發3人競爭　左投林子崴拚久違的開季輪值

連千毅曝娜美「真實身高」！　大方爆把到正妹妻招數

邱太三：馬英九盼「馬習二會」　這次會見到「不期而遇的人」

台大醫遭控涉下藥性侵！院方：靜候司法審理「醫療業務維持正常」

從台灣買24支仿真槍　18歲男遭判無期　法庭怒吼： 用我買的槍打死我

林俊傑演唱會被暴雷！　「超大咖天后」突自己發文官宣：是今晚嘉賓

代銷雙雄無畏營收衰退　指：《平均地權條例》不會把房價打垮

她羞揭「男人新G點」！4步驟秒高潮　過來人推：一定要試

平野教練看好李承恩　助總：還有再成長空間

加拿大人口暴增百萬移民佔96%　將封偷渡客熱點「羅克森路」

每日30mins居家瘦肚子　腹肌男教徒手燃脂訓練

社會熱門新聞

信義區男屍身分曝！嘻哈主唱捲16歲女粉吸大麻

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

即／狒狒最新行蹤現身新屋　搜捕畫面曝光

月寄25萬回家！越南妹賣淫兼販毒

最新影像曝！狒狒路邊竄出　下午新屋埔頂國小現蹤

一巴士人出動「點狒狒」　縣府限時算好

高中生遭6師長逼死！校長+教官共7人調職

快訊／信義區停車場驚見男屍　警封鎖調查中

即／高雄軟體園區驚悚墜樓　26歲男陳屍人行道上

台灣史上最狠「殺人魔」　行刑式槍決奪7命

停紅線罰300　「吃完早餐再走」再噴2萬

即／抓到了！4匪持辣椒水搶500萬現鈔1hr後落網

遇到狒狒別露齒微笑　避免激怒牠遭攻擊

北市男噴錢加婚友社　相親39次都失敗怒告

更多熱門

相關新聞

體育淫師泳課送「飯局妹戰鬥服」慘遭革職

體育淫師泳課送「飯局妹戰鬥服」慘遭革職

一名王姓高中體育老師在上游泳課時，向女學生展示一批貼身裸露的飯局妹「戰鬥服」，表示只要她們試穿讓他覺得好看，就免費贈送。又鼓勵學生在校慶以顏質分配工作，讓帥哥美女站在第一線行銷，長相差的就到後面補貨。這些言論讓學生深感被物化，回家告訴爸媽，引發家長不滿向學校抗議。校方性平會調查後，認為王師性騷擾，終止其聘約，且2年內不得聘任兼任、代課及代理教師等。王男不服處分提起行政訴訟，但台北高等行政法院判他敗訴。

台南議員帶小孩進議會遭嘲諷　江啟臣嘆：年輕人如何敢婚、敢生？

台南議員帶小孩進議會遭嘲諷　江啟臣嘆：年輕人如何敢婚、敢生？

「蘿莉控」狼師性騷9歲女童慘了

「蘿莉控」狼師性騷9歲女童慘了

女乘客「強行摸鳥」　Uber司機崩潰大喊：不行

女乘客「強行摸鳥」　Uber司機崩潰大喊：不行

教應徵荷官妹「發牌」　色男揉胸摸腿挨告

教應徵荷官妹「發牌」　色男揉胸摸腿挨告

關鍵字：

性騷擾兼課老師飯局妹戰袍性別平權

讀者迴響

熱門新聞

一早APP跳出「6000元入帳」　網友驚喜：我也收到了

信義區男屍身分曝！嘻哈主唱捲16歲女粉吸大麻

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

解婕翎生日認愛「被追走了」：這男人太狠了

6千還沒領到！「4月大魔王來了」她崩潰：倒貼1120元

最辣議員病6天瘦了！「炸南北半球」洩細腰

響尾蛇林家正開季自請離隊

峮峮突爆喜訊！躺床秀火辣身材

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

美國爆「大規模真菌感染」！1/3病患90天內亡

國道7號來了！「林園-仁武」全線23km通車時間曝

采子甜蜜「認愛新男友」身份曝光了

超商連3天「2大拿鐵咖啡買1送1」

女星錄影「上衣下滑」疑走光了！

即／狒狒最新行蹤現身新屋　搜捕畫面曝光

更多

最夯影音

更多
稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」
女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面