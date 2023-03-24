任教4個月被解聘！送女學生清涼「戰袍」　董事長級高中師背景曝

▲高中老師免費提供露胸露腰「戰袍」給女學生挑選試穿，自豪「教出漂亮女孩」。（示意圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

記者黃哲民／台北報導

王姓男子2020年受聘擔任北市某高中體育兼課老師，不到4個月就被檢舉鼓吹女學生上課試穿露胸、露腰的清涼裝扮，有女學生被王男贈送的好看「戰袍」沖昏頭，事後羞慚怎會「自己物化自己」，王男卻吹噓這些衣服是女模穿去飯局的「裝甲」，女學生穿上就會是他「教出來的漂亮女孩」。校方性平會決議王男成立性騷擾，終止聘約且2年內不得聘用，王男提告抗辯免費贈送家裡用不到的女裝，毫無性暗示，台北高等行政法院仍判王男敗訴，可上訴。

王男是從2020年8月底起任職本案高中體育兼課老師，同年12月15日上課時，他預告將帶一批好看的女裝到課堂給女學生挑選，通通不用錢。同月17日上游泳課時，王男果真在池畔置物櫃掛出整排露胸、露腰的女性「戰袍」，鼓吹在場16、17歲的女學生挑一套喜歡的試穿，若尺寸合身，就可免費帶走。

王男並吹噓自己喝酒應酬會帶女伴陪吃，「我的女伴很漂亮，是model級的」，若他喝醉，女伴要送他回家，但「不用上床哦」，王男更自稱同校畢業校友，以學長身分對女學生品頭論足，說學妹們穿校服「是不是太平凡了點」、「都蠻醜的」，他告訴女學生「這一些衣服，妳們可以挑回去。以後，（校內）漂亮的女孩子，一定出在我們班上，是我教出來的」等語。

▲女學生上游泳課被老師提供的辣裝吸引，上岸試穿得到這套「戰袍」，後來羞慚「自己物化自己」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

事後班導師將女學生挑走的衣服集中保管，事情因而鬧開，經學生家長投訴，校方成立性平會調查小組，5位女學生在訪談表示，王男叫男生先下水游泳，讓女生挑選那些看來像「酒店姐姐的衣服」，王男自稱任教之前做董事長要參加飯局，說這些衣服是飯局中的小姐會穿的「戰鬥服」，他以前公司的模特兒也會穿去飯局。

女學生並指王男要她們當場試穿，王男若覺得好看，女學生就能帶走衣服，還加送1副耳環，王男更說有些衣服褲子「要水蛇腰才穿得下」。她們覺得這些衣服剪裁都很貼身，而且都蠻露的，露肩露腰，褲子短得屁股會露出來，但王男說這種衣服是飯局女伴的「裝甲」。

其中1位女學生承認被1套紅色「戰袍」沖昏頭，剛從泳池上岸還沒擦乾身體，就試穿給王男過目，也順利得到這套「戰袍」，但她事後越想越詭異、心情很糾結，「覺得我自己物化自己！他沒有逼我（試穿）」、「自己這樣很蠢！我一向支持女性主義、女權，竟然就這樣為了一件衣服被物化」、「我覺得這樣很不對」。

▲台北高等行政法院。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

校方性平會當面詢問王男的答辯後，決議王男成立性騷擾、須接受8小時性平教育，並回溯自2021年1月20日終止與王男的聘約，且2年內不得聘任王男為兼任、代課或代理老師。

王男不服，提出申復與訴願都被駁回，因此提告企圖平反，他辯稱這些衣服是他家經營包租代管業時，房客搬走所遺留的物品，基於「惜物」而送給女學生，並不是每1件都必須「腰很細」才能穿，何況當天有1位女救生員在場，他贈衣給女學生挑選試穿，毫無性暗示。

王男聲稱，事發當天雖提到「女伴、飯局」等字眼，但不是慫恿女學生打扮漂亮去做飯局妹，也沒有性別偏見，而是班上男學生好奇他先前職業，因此描述以前工作碰到的狀況，且他當時仍專注游泳教學，班上至少10位女學生不認為他構成性騷擾，他認為檢舉人對他挾怨報復。

校方反駁指出，王男即使在事發後的訪談，仍不自覺流露性別偏見，包括鼓勵女學生捨棄平凡校服，穿上他給的衣服，就會是他「教出來的漂亮女孩」、就能吸引異性，足以讓女學生產生「需刻意打扮漂亮取悅他人」、「物化女性」的感受，王男明顯欠缺教育人員應具備的性別平等意識與法治素養。

法官審理認為校方本案訪談調查、開會審議均符合法定程序，也將決議結果報請教育局核准，王男本案在校園傳達賣弄身材、陪侍吃飯等輕佻、具有性意味的言行，使女學生產生被物化歧視的感受，已妨害學生學習權利，更無法協助學生發展性別平權觀念，校方性平會本案決議沒有濫權或恣意裁量等違法情形，據此判王男敗訴，可上訴。