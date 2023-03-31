振興黃埔精神！活化眷村環境「以租代護」　許智傑力推鳳山文化

▲許智傑前往鳳山黃埔新村與衛武營進行現況訪查，並與在地互動交換建議。（圖／翻攝自Facebook／高雄小金剛許智傑）

記者劉人豪／高雄報導

為了振興黃埔精神，民進黨立委許智傑指出，將改善眷村環境，推動以租代護的計畫，讓文化與人可以留在當地發展，並爭取辦理鳳山藝術節等活動，將以鳳山多元的人文歷史為背景，共同發響黃埔精神、鳳山文化。

許智傑在臉書發文指出，他與民眾黨立委張其祿前往鳳山黃埔新村與衛武營，進行現況訪查與在地互動交換建議，黃埔新村的部分，在電桿地下化、中軸廣場與眷舍修繕工程都已經實質上的進展，加上以租代護的計畫仍持續在推動，希望以「住」為核心，讓文化與人可以留在這裡發展，並爭取辦理鳳山藝術節等活動，將以鳳山多元的人文歷史為背景，共同發響黃埔精神。

▲許智傑與張其祿爭取辦理鳳山藝術節等活動，將以鳳山多元的人文歷史為背景，共同發響黃埔精神 。（圖／翻攝自Facebook／高雄小金剛許智傑）

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許智傑表示，衛武營部份，除了曾經是陸軍的新訓單位外，還有別具特色擁有全世界最大單一屋頂劇場的本體建築，加上台北兩廳院、台中國家歌劇院，衛武營的加入，完整貫連北、中、南的藝文拼圖，在藝文發展的領域。

許智傑提到，衛武營每個時段皆會舉辦各式活動與表演，適逢衛武營五周年，今年也會舉辦五周年慶的大型表演節目，大家可以一起期待。