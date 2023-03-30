高捷加開五月天安可場！站長月台「開萬人演唱會」嗨唱：手舉起來

▲高捷加開五月天安可場！站長在月台「開萬人演唱會」。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

天團五月天昨(29日)於高雄世運主場館舉辦《諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會》，高捷公司也為此規劃疏運工作，上次於BLACKPINK散場時，在月台開起演唱會的站長林忠明，這次又拿起麥克風嗨唱，還一邊和歌迷握手，現場秒變個人演唱會，列車到站時，還提醒「記得要上車阿！」許多歌迷尖叫歡呼，才依依不捨的搭上返家列車。

五月天昨晚、31日、4月1日、4月2日於世運主場館開唱，為了增加散場接駁效率，捷運紅線世運站規劃縮短班距為3-4分鐘，並自晚間11點起再啟動捷運加班車，班距將更縮短至2分鐘，如因安可曲而延後散場，也會延長營運時間。

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▲▼站長和歌迷熱情握手，還要月台另一側的旅客「手舉起來」，不少歌迷舉手揮舞。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市長陳其邁昨晚在臉書貼出一段影片，只見站長拿著麥克風開起個人演唱會，還一邊揮手向歌迷打招呼，高喊「手舉起來」，畫面相當逗趣，不少等車的歌迷也給予熱情歡呼回應。列車到站後，站長也提醒「記得要上車阿！拜拜~」、「繼續上車阿！」乘客紛紛對他比讚，熱情握手致敬，也有人喊出「安可」，站長則搞笑地說：「感謝大家耐心聽我唱歌。」

陳其邁表示，演唱會結束，你有聽到捷運站，還傳來歌聲和安可嗎？紓解旅客疏運時等待的心情，高捷林站長再次高歌，旅客們紛紛拍手、尖叫！體貼互動，讓大家彷彿「party party all night」今晚 五月天演唱會於60分鐘內順利完成疏運。感謝配合疏運的歌迷朋友、協助疏運的工作人員。

▲▼站長林忠明帶動月台氣氛。（圖／記者許宥孺翻攝）

網友也留言表示，「站長：我也開過萬人演唱會」、「站長為什麼到處撩」、「市長要幫站長辦出道演唱會嗎」、「感謝大家陪我們瘋狂還護送我們安全回家～」、「下次買演唱門票是為了搭捷運聽站長歌聲」、「站長好忙哦！他在樓下手扶梯口擋住我們，說要管控流量。然後放我們上去後，竟唱起歌來」

不過也有網友歪樓表示：「我認真建議邁邁跟站長合唱一下」，但底下網友回應「先不要」、「收起大膽的想法」。