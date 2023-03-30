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高雄智慧城市展開幕　陳其邁：以智慧科技運用帶動雙軸轉型

▲▼智慧城市展 。（圖／高市府提供）

▲高雄智慧城市展30日在高雄展覽館揭幕。（圖／高市府提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

第2屆高雄智慧城市展今（30）日在高雄展覽館開幕，高雄市長陳其邁率市府團隊參展交流，他提到本次展會特別設置「淨零新創館」，顯現高雄做為以重工業起家的城市，積極面對全球氣候變遷，以2050年淨零排放為目標，並將智慧醫療、智慧交通等各種智慧城市應用服務方案介紹給企業及其他國家。

▲▼智慧城市展 。（圖／高市府提供）

▲高雄智慧城市展吸引許多國際市政及企業人士參加。（圖／高市府提供）

陳其邁致詞時強調，「科技始終終於人性」，智慧科技運用的核心價值是「以人為本」，海洋首都高雄將善盡責任，致力推動地球永續的工作，運用智慧科技改善生活，讓台灣及全球皆能更加美好。

▲▼智慧城市展 。（圖／高市府提供）

▲高雄市長陳其邁（右二）參觀智慧城市展。（圖／高市府提供）

高雄智慧城市展今年有16個國家地區、50個城市，逾300位的國際市政及企業組團來訪，還有國際城市組織ICLEI、CityNet、WeGO三大組織的秘書長都將齊聚高雄，另外歐洲復興銀行（EBRD）及亞洲銀行(ADB)都組團率領會員國家來交流智慧城市發展經驗。

▲▼智慧城市展 。（圖／高市府提供）

▲高雄市長陳其邁（右二）參觀智慧城市展。（圖／高市府提供）

主辦單位台北市電腦公會理事長彭双浪表示，高雄智慧城市展今年有三大特色，一是高雄地區本地廠商數已成長到70%，二是高雄地區9大醫療體系計14家醫院，以一院一特色，展示最新智慧醫療應用，充分展現高雄地區醫院群力合作打造「南部智慧醫療產業聚落」的特色，三是展覽展現出高雄市政府，推動城市綠色轉型的決心。

▲▼智慧城市展 。（圖／高市府提供）

▲高雄市長陳其邁（左二）參觀智慧城市展。（圖／高市府提供）

智慧醫療主題館是展會的重要特色，陳其邁指出，本次展示14家醫院的最新智慧醫療及虛實整合的各項運用，包括數位醫療雲、虛擬彙整、ESG 3.0手術補助、物件機器人等，且市府與台灣人工智慧實驗室成立「聯合學習大平台」，整合台灣最強的兩大領域醫療及資通訊產業，以期順利帶動智慧醫療的運用跟普及，讓醫療領域的服務更佳，增進市民健康福祉。

此次展期即日起至4月1日，12歲以上高雄市民憑身分證可免費入場參觀，歡迎市民朋友一起共襄盛舉，體驗科技智慧帶來精準零時差醫療服務，見證高雄智慧醫療豐碩成果。

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