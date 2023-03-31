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台美租稅協定仍未簽　美財政部長指「重大問題」　台財政部回應了

▲▼美國財政部長葉倫。（圖／路透社）

▲美國財政部長葉倫。（圖／路透社）

中央社

台美至今未簽署避免協定（ADTA），美國財政部長葉倫29日表態這是「重大問題」，但外媒指簽約恐掀中國怒火。對此，台灣財政部表示，與經貿密切往來國家簽租稅協定是政府一貫政策，財政部會繼續積極努力，跨部會在各種場域表達簽訂意願。

一名稅務專家分析，台灣與美國簽訂租稅協定一事已經醞釀多年，且台灣向來較為積極，但美中貿易戰開打後，局勢已然改變，美方對供應鏈安全性更為重視，推動 「Made in America」政策，除台積電等龍頭大廠赴美設廠，美方也很有興趣持續吸引台灣投資。

彭博社報導，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）29日在國會聽證會上指出，美國與台灣缺乏租稅協定是一個「非常重大的問題」，財政部和國務院將「研究我們能否找到方法」來加以因應。

報導指出，熟悉內情的官員說，拜登政府正在研究以創意性方式，與台灣達成稅務協議；然而，鑒於美中關係已跌至數十年來新低點，部分官員對可能加劇美中緊張的舉措，抱持存疑態度。

對此，台灣財政部官員表示，與經貿密切往來的國家簽租稅協定，屬一貫政策，是為企業創造良好安定租稅環境；與美方簽署方面，財政部會繼續積極努力，在各種場域表達簽訂意願；過去不管是外賓來訪、或部長出訪，台灣方面都會表態有意簽署。

事實上，美國參院外委會亞太小組主席范霍倫（Chris Van Hollen），3月初才協同參院外委會亞太小組共和黨首席議員羅姆尼（Mitt Romney）及4位跨黨派參議員，重新提出一項決議案，呼籲美台洽簽稅務協定，避免雙重課稅問題。

范霍倫去年7月曾在上屆國會與共和黨籍參議員薩斯（Ben Sasse）提出類似決議案。

針對美方釋出善意，財政部官員表示，這意味台灣所做的努力確實有傳達給對方。

此外，彭博社報導提及，台灣駐美人員提供拜登政府官員和國會人員傳閱的清單估計，在計入對寄回國內的股息預扣稅後，台灣企業繳納的稅率相當於在美獲利的51%，這至少比韓國或澳洲企業高10個百分點。

不過，專家指出，51%這一數字不盡精準。根據資誠稅務諮詢顧問公司，目前台灣企業赴美投資美國子公司，獲利除需先繳納美國企業所得稅21%，稅後盈餘匯回台灣前，需再負擔30%的美國股利扣繳；儘管扣繳稅負可抵減台灣營所稅，整體實質稅率仍達44.7%。

根據財政部官網，針對無所得稅協定國家，股利扣繳率為21%；目前台灣與他國已生效租稅協定，股利收入方面，扣繳率大多落在5%至15%間。

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