「直立式埋3米土推」　台中老屋崩塌活埋3死

記者黃翊婷／綜合報導

台中市中區台灣大道299巷1棟老屋30日上午10點多突然倒塌，造成3名工人遭活埋身亡。救難人員在31日凌晨1點24分救出最後1名陳姓工人，他被以「直立」的姿勢埋在深約1.3米的地基溝槽，再加上隔壁建築坍塌下來的高度，總深度將近3公尺，而且他的下半身褲管塞滿磚瓦、石塊，導致救援挖掘困難。

▲陳姓工人頭部露出被發現。（圖／台中市消防局提供）

台中市消防局30日上午10點44分接獲民眾報案，稱台灣大道一段299巷有房子倒塌，3名工人遭到活埋。消防人員指出，現場是1棟70年的老屋在施工，不料疑因挖地基，造成隔壁1棟2層樓房屋倒塌，當場將3名工人活埋。

救難人員到場後先是在30日上午11點15分救出51歲蔡姓工人，無奈人已經沒有生命跡象，送醫急救仍宣告不治；下午3點34分，先是發現陳姓工人頭部露出，但因為埋得很深，仍需要持續挖掘；晚間8點18分吳姓工人腳部露出被發現，但經過呼叫都沒有反應，直到晚間10點多被救出，才確認人已經不幸罹難。

▼▲吳姓工人腳部露出被發現，但呼叫都沒有反應。（圖／記者白珈陽翻攝）

而在下午被發現頭部露出的陳姓工人，直到31日凌晨1點24分才被救出，人已經明顯死亡。台中市消防局特搜大隊長林黎銘表示，陳男是被以「直立」的姿勢埋在深約1.3米的地基溝槽，再加上隔壁建築坍塌下來的高度，總深度將近3公尺，而且他的下半身褲管塞滿磚瓦、石塊，導致挖掘困難，地下積水也遲遲無法消退，就算出動泵浦抽水，也很快就會再度注滿水，救援難度極高；吳男則是橫躺在稍微靠外側的位置，救援比較容易，所以才會比陳男早一些獲救。

▲現場還有地下積水等問題，增加救援難度。（圖／台中市消防局提供）

雖然經過救難人員連夜搶救，無奈3名工人仍不幸罹難。檢警後續將朝過失致死罪嫌方向偵辦，目前已先將營造商古姓男子、挖土機司機游姓男子依法送辦，至於詳細的事發原因以及後續究責，仍有待進一步調查釐清。

▼3名工人皆不幸罹難。（圖／記者白珈陽攝）