【席夢思．精彩人物誌】低潮就是開啟未來精彩的禮物　孫盛希「希式風格」音樂深植人心

▲創作才女孫盛希的「希式風格」深植人心。（圖／席夢思提供，下同）

記者張惠媛／台北報導

對於更好的渴望 成就孫盛希邁向下一個精彩的動力

「我一直會有想做的事情，不管入圍、沒入圍，得獎、沒得獎，我都會想著我的創作還有哪裡可以更好、可以再進步，每個階段都有不同的狀態跟領悟，也是支持我一直寫下去的原因，對我而言，得獎這件事情除了開心，另一面則是越來越有壓力，因為大家對我的期待越來越高，我也會想提升作品的精緻度，每一首歌的製作都更複雜、更花時間。」孫盛希是個創作歌手，更在出道隔年就獲得金曲獎「最佳新人」提名，「才女」形象深植人心。

孫盛希的創作風格多元，每每推出新作都大獲好評，這條音樂之路在外人看來走得精彩溫柔又有磁性、還自帶空靈感的嗓音，在詮釋每一首歌曲時都能傳達出自然且獨特的情感，正因這樣的特質，讓孫盛希被譽為「OST女王」，由她所演唱的主題曲與戲劇主軸總是配合得恰到好處，為所有入戲的觀眾打造出獨有的情感連結，但在「OST女王」之外，孫盛希坦言對自己要求高，從一開始學習如何「當歌手」，到現在學習如何「不斷突破」，這些思索的過程成了「低潮」的一部分。

▲對自己要求高，不斷思考如何讓作品更好，也成為她不斷突破的動力。

「我的專輯《出沒地帶》中，有一首歌〈還不夠〉就是在說自己心裡不足的地方，就算渴望沒有被滿足，這其實也是很棒的事情。」孫盛希分享，自己在低潮來臨的時候，會從中找到自己需要學習的地方，這些低潮就會變成通往下一個成績的來源，不斷說服自己鼓起勇氣、加上格外努力才獲得的成果，比起平平淡淡，這樣的起落正是她的音樂創作之路上，最精彩的禮物。

▲偶爾的低潮起落，對孫盛希來說反而是最精彩的禮物。

浪漫派的右腦人 「希式風格」重視情感流露

身為創作歌手，當然會希望自己的作品令人印象深刻，孫盛希對於歌曲中的精彩段落，也有自己的獨特看法：「有一個關鍵字，可以傳遞到這首歌很主要的精神，加上重複旋律就會讓人印象深刻。」她舉了周杰倫的〈可愛女人〉跟Ariana Grande的〈Thank U, Next〉為例。在孫盛希的作品中，總有明顯的「希式風格」，對孫盛希來說，「希式風格」究竟是什麼呢？「自然。」她篤定地表示，對於「希式風格」的詮釋，孫盛希說：「我在寫歌、唱歌、表演的時候，都會希望看起來自然、聽起來自然，只要用力了一點、刻意了一點，我就覺得不行，我不是為了表演而表演，就像我寫歌，是這個音本來就會到這裡，而不是我刻意把這個音寫到這裡。」

▲重視情感流露，總是追求「不過於刻意」的呈現方式，成就她的「希式風格」。

感謝自己鼓起勇氣追尋夢想 更感謝一起見證精彩的人

沒想過自己會在舞台上收穫這麼多歌迷的喜愛與崇拜，孫盛希感謝自己在15歲那一年有鼓起勇氣寄出demo，不斷嘗試之後，她決定來台灣參加比賽，這也讓她的生活產生極大的轉變，「謝謝身邊的家人朋友還有公司同事，一路看著我長大，也有很多人會常常給我鼓勵，走到現在有自己的粉絲、自己的群眾，可以不用被侷限、不用被風格定義，這是很開心的事情。」

曾說「愛」是最強烈的創作靈感，浪漫派的孫盛希一路走來經歷許多成長，現在的她對愛的詮釋和刻畫也更加成熟，「以前對於愛的想法是希望對方給我很多我需要的，要求也會很多，現在會覺得不應該用這樣的方式去愛，應該要想的是，我有沒有辦法好好尊重這個人本來的樣子，更加重視兩個人之間的磨合跟溝通。」這樣的體悟當然也跟創作脫不了關係，提到自己曾經在製作專輯的過程中遇到和工作夥伴溝通上的困境，孫盛希說「做音樂也是在學做人」，她也在這樣的過程中發現自己感性的「右腦性格」，慢慢學習在追求目標同時，兼顧團隊中每個人的感受，尋求彼此共識，如同對「愛」的定義。

邁入30代學會「緩一緩」 孫盛希跨領域也精彩

剛過完生日的孫盛希，對正走在「30代」的這段路上，不意外地也有很多想嘗試的事情，自小受到多元文化的薰陶，除了喜歡品嚐美食，也對餐酒館很chill的氣氛相當著迷，今年她更跨領域和朋友一起開了家日系餐酒館「緩緩Fabula」，菜色相當有創意，甫開店不久就收穫許多好評。一直以來工作不斷的她終於願意「緩一緩」，她說，現在學會強迫自己休息，也發現充足的休息和睡眠更能提升自己的創作能量：「有時候會在睡到一半，或是剛睡醒的時候，腦海中突然出現很明確的旋律或句子，是平常時候不會想到的組合。」帶著一點神奇的成分，孫盛希笑著表示。

孫盛希對自己要求高，以前總是工作滿檔，時時刻刻都想著「如何讓作品更好」已經成為一種習慣，對「睡眠」的神奇體會，也讓她格外重視臥室的舒適度，從氛圍營造到床墊挑選皆不馬虎，因為有良好的睡眠，才有更多力氣可以追求下一個階段的精彩，如同席夢思品牌的核心精神「讓更多人有能力買一個好眠」，Simmons席夢思致力追求讓更多人有良好的睡眠之後，支持更多追求人生精彩的人一臂之力。說到精彩，孫盛希學會放慢步調之後，最想做的事情是希望可以四處出國旅行，除了多去看看沒有接觸過的事情，也滿足「建築迷」的喜好，從不同城市氛圍中看見更多精彩的可能。

▲學會放慢步調，能為自己安排休息時間，是孫盛希「30代」的重要體會。

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