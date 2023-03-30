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狒狒脫逃「龐大圍捕成本」　林務局籲桃市府向六福村求償

▲▼ 狒狒打到了。（圖／記者陳以昇攝）

▲誘捕狒狒衍生龐大成本，林務局籲桃市府向六福村求償。（圖／記者陳以昇攝）

記者楊惠琪／台北報導

東非狒狒脫逃長達17天，六福村一再否認是來自該園所，昨終於改口承認。林務局今（30日）指出，新竹縣政府已針對動物逸失對六福村開罰5萬元，今也會函請桃園市政府，提醒針對本次六福村狒狒脫逃衍生的龐大圍捕成本，可研議對該園求償。

林務局表示，明天將會同新竹縣政府前往六福村進行圈養場的圍阻設施進行勘查，了解可能的漏洞與缺失，並提出改善要求；林務局也邀請包含具野生靈長類以及動物圈養專業的3位學者，以及具有靈長類飼養管理現場經驗的3位台北市立動物園動物照養人員共同參與。

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林務局指出，明日現勘除了狒狒之外，也將針對其他以大面積、多數量群體圈養的保育類野生動物飼養場域一併通盤了解。將詳細檢視其戶外放養場域的管理模式、圍阻設施周延性及遊客參觀與人員作業動線，並提出改善要求。

此外，針對在養動物造冊清點工作，林務局表示，也將依現場狀況初步評估狒狒或其他多數量群養的動物清點方式，除人工目測計算外，也評估科技影像AI辨識的可能性，以及個體晶片植入管理的可行作法。

林務局強調，自本月23日接獲桃園市農業局通報發現遊蕩狒狒後，即提供桃園農業局追蹤與圍捕狒狒的建議，並預先協助協調含北市動物園與屏科大在內的兩處收容場域。桃園市政府的圍捕作業過程確實有改進空間，該局也將邀集地方政府含畜政單位的動保人員，共同精進野生動物逃脫的緊急處置作業方法。

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