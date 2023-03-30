邱莉莉涉賄僅150萬元交保　藍委批檢調對顏寬恒「政治打壓」

▲賴士葆。（圖／記者陳煥丞攝）



記者詹宜庭／台北報導

前立委顏寬恒22日登記完2024國民黨立委初選，28日被台中地檢署以偽造文書、竊佔公有地等罪嫌，諭令顏氏夫妻各以1000萬元、500萬元交保候傳。對此，國民黨立委賴士葆30日指出，台南市議長邱莉莉涉嫌違反公職人員選舉罷免法僅以150萬元新台幣加重交保，但檢方卻要求顏寬恒以千萬元重金交保，痛批「不符比例原則、政治打壓」。

賴士葆今日表示，如果顏寬恒沒有登記參與黨內立委選舉初選，可能就不會被司法用大砲打小鳥般的侍候，法界人士紛紛質疑檢方以千萬元要求顏寬恒重金交保，根本不符比例原則。

賴士葆認為，顏寬恒被檢舉的都屬於輕罪，但檢調如此大陣仗的搜索重金交保，政治打壓的味道不言可喻，是否要警告顏家識時務為俊傑，要讓他適時打消參選的念頭？當司法淪為替政治服務的工具，司法怎會得到人民的尊重與信服？

賴士葆指出，台南地檢署監聽通聯記錄中，錄到金主對台南市議長邱莉莉說「三年前市議員花三千萬，這次要花上億」等賄選事證，但邱莉莉卻只要150萬交保，沒有境管。不僅如此，去年四月邱莉莉與副議長林志展高調地陪同台南市長黃偉哲到日本仙台訪問旅遊，司法在這兩案中的比例原則不相符。

賴士葆強調，顏寬恒知道司法對他針對性的政治追殺，所以一度拒絕交保，最後還是不與官鬥屈服了。顏寬恒已經被司法鎖定，檢方用重金交保來帶風向，要毀壞他的形象，顏寬恒手無寸鐵，這一仗將會很辛苦。