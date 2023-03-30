　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中「真棒球隊」立功！4球員衝進香蕉園　幫警抓6條通詐欺犯

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中中台科大棒球隊4名球員路過霧峰，成功協助員警追捕通緝犯。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中中台科大棒球隊4名球員11日行經霧峰時，發現員警正在追捕一名男子，一問才知該名陳男是詐欺慣犯，並且身揹6條通緝，被警方盤查後立刻拔腿狂奔，4名球員聽聞立刻幫忙圍捕，警民一路衝進某處香蕉園後，警方將陳男壓制在地，順利將通緝犯逮捕歸案。

霧峰分局指出，吉峰派出所警員劉高宏、劉展維、林昇宏11日15時45分在四德路發現32歲陳男行跡詭異，一查發現他身揹6條通緝，全都是在各地犯下的詐欺案，上前盤查時陳男拔腿狂奔，一路跑給警察追，此時，剛好有4名中台科技大學的棒球隊球員路過，熱心加入追捕行列，最終陳男跑了3公里體力透支，躲進四德北路85巷的香蕉園，被員警跟棒球隊球員成功圍住，員警在果園中將陳男壓制在地帶回。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼棒球隊球員一路幫忙圍捕，最終順利在香蕉園將通緝犯逮捕。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

陳嫌向警方供稱，自己身揹6條通緝，因為不想入監才落跑，原本想躲在香蕉園用樹葉偽裝，不料依舊被發現。陳嫌還「委屈」地說：「一路跑到鞋子都掉了，沿途赤腳跑了3公里腳底嚴重磨損，無法走路。」

霧峰警分局長陳祥麟表示，感謝熱心民眾見義勇為，警民合作順利逮捕通緝犯，值得讚許與肯定，並呼籲民眾如發現周遭有可疑人、事、物，請立即打報案專線110，讓歹徒無所遁形，共同維護社會治安。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
沿海16浮屍！疑搭木殼船偷渡　1張14人合照揭悲劇
快訊／林務局明進駐六福村查漏洞　局長說重話：不再相信園方
六福村慘了！　粉專遭灌爆抵制：這輩子不可能去了
快訊／10:00開搶！　飛日2999元起
馬英九好嗨！　站國父演說講台高喊：三民主義、五權憲法
快訊／北市6000元加碼「最大獎500萬」！　4月17日開放
六福村長頸鹿10年死8隻！　高嘉瑜怒轟：動物墳場
武漢晨跑巧遇「大喊馬前總統」！　馬英九：我還沒準備吃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

想見「敘利亞女士官長」高雄男急匯6萬4　銀行揭帳戶源頭阻詐

六福村脫逃狒狒慘死！新竹縣府回應了：將依野生動物保育法查處

海巡署最新緝毒利器　「拉曼手持式光譜儀」可測2萬多化學品

婦人遊水漾森林跌落邊坡摔斷手　南投消防花2小時救援送醫

疑搭木殼船偷渡！1張14人合照揭海上悲劇　疑遭人蛇丟包或船難

台中「真棒球隊」立功！4球員衝進香蕉園　幫警抓6條通詐欺犯

「無罩」男捷運月台跳上跳下　警一查是「2條通」又搜出安毒

台南海巡追擊運毒漁船　攔截622.3公斤K毒入境

請公款支應私人開銷10餘萬　屏東長治鄉長古佳川遭羈押禁見

快訊／高雄吊車「四輪懸空」吊臂砸鷹架！驚悚照曝光

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

金鍾國一推《RM》PD飛起來了！　連兩次慘摔..成員讚：好有效果XD

舒華猛抓癢..自爆「昨天沒洗澡」XD　喝茶「牙齒染綠」崩潰：我剛做美白！

嘉義議員田慎節火辣開球！　范國宸任捕手讓對手喊羨慕

9歲妹氣同學是BP假粉　激動喊：連團名都拼錯

黃子佼爆衝突孟耿如「甩門離去」　被問「開機頻率」：上一次懷孕...

想見「敘利亞女士官長」高雄男急匯6萬4　銀行揭帳戶源頭阻詐

六福村脫逃狒狒慘死！新竹縣府回應了：將依野生動物保育法查處

海巡署最新緝毒利器　「拉曼手持式光譜儀」可測2萬多化學品

婦人遊水漾森林跌落邊坡摔斷手　南投消防花2小時救援送醫

疑搭木殼船偷渡！1張14人合照揭海上悲劇　疑遭人蛇丟包或船難

台中「真棒球隊」立功！4球員衝進香蕉園　幫警抓6條通詐欺犯

「無罩」男捷運月台跳上跳下　警一查是「2條通」又搜出安毒

台南海巡追擊運毒漁船　攔截622.3公斤K毒入境

請公款支應私人開銷10餘萬　屏東長治鄉長古佳川遭羈押禁見

快訊／高雄吊車「四輪懸空」吊臂砸鷹架！驚悚照曝光

名字「ㄕˊㄧㄢˊㄕˋ」同音2字全桌5折　石頭火鍋店7周年優惠4／1開跑

想見「敘利亞女士官長」高雄男急匯6萬4　銀行揭帳戶源頭阻詐

男友租屋變「鐵公雞」　她嘆要重新適應！網看開銷：省錯地方了

顏寬恒交保候傳　柯志恩批：不符比例原則！怎有逃亡嫌疑？

六福村脫逃狒狒慘死！新竹縣府回應了：將依野生動物保育法查處

海巡署最新緝毒利器　「拉曼手持式光譜儀」可測2萬多化學品

從小被罵醜！80萬網紅坦承「砸230萬整型」　暴牙塌鼻→精緻五官

首次動用二備金3000萬元　蔣萬安拚發票抽獎「帶來30億商機」

吳釗燮拋「雙重承認」可能性　他讚妙招：中方外交維穩花費將大增

婦人遊水漾森林跌落邊坡摔斷手　南投消防花2小時救援送醫

駕駛斑馬線上衝向嬰兒車　爸媽「秒轉圈肉身護娃」

社會熱門新聞

新竹湖口站務員安撫狂勸　19歲女仍墜軌亡

台南水流屍傳搜出「14人合照」　檢回應了

女騎士遭救護車撞飛重傷　家屬控：駕駛未減速闖紅燈

即／中南部外海2周內驚見8遺體！疑遭人蛇集團丟包

全台驚見16具浮屍　「5台人」3身份初步查明

里長揭「六福村一舉動」有貓膩　直覺狒狒就是他們家的

蛇蠍女邀男同學灌醉當豬仔！上網200萬賣器官

台灣7縣市外海2周內12具浮屍　台南數量最多

即／被導師叫去辦公室　台中某高中生墜樓重傷

西部海域16浮屍性別曝　「13男3女」5台人

被直行車禮讓！老夫妻「剛點頭道謝」下秒悲劇

即／台灣外海浮屍累計16具

西部沿海30天16浮屍　高大成點3判斷關鍵

軍車國道上輪胎抖　特斯拉嚇到急閃

更多熱門

相關新聞

牌照稅4月開徵　繳納期限順延到5／2

牌照稅4月開徵　繳納期限順延到5／2

今年使用牌照稅4月1日開徵，不過，財政部賦稅署指出，繳納期間原本自4月1日至30日，但考量繳納最後期限適逢例假日，且銀行業5月1日勞動節放假，所以，繳納截止日順延至5月2日。

高中生輕生全校挨罵　學生會發聲明

高中生輕生全校挨罵　學生會發聲明

行人穿越網狀線出事了　媽媽載小孩上學猛撞

行人穿越網狀線出事了　媽媽載小孩上學猛撞

高中生玩手機被約談　4樓墜落嚴重傷勢曝

高中生玩手機被約談　4樓墜落嚴重傷勢曝

新光中港店曝一招「6000變195萬」　加碼抽名車

新光中港店曝一招「6000變195萬」　加碼抽名車

關鍵字：

台中中台科大棒球隊通緝犯嫌犯

讀者迴響

熱門新聞

早就知道是六福村！他曝狒狒做了1反常行為

即期結緣蛋「一顆3元」！農委會：新鮮的比較好

即／六福村認了「東非狒狒是我們的」

老企業家愛上嫩妹！上床4次「暴瘦10公斤」

新竹湖口站務員安撫狂勸　19歲女仍墜軌亡

田馥甄深夜「突拋震撼彈」　曝光40歲重大宣布...粉一看全暴動！

六福村「5次說法」終認了狒狒　獵人反應曝光

妹子驚見LINE「主頁這串字消失」！代表被封鎖

六福村黑歷史被挖　「埃及聖䴉」逃出繁衍萬隻

台南水流屍傳搜出「14人合照」　檢回應了

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

顏寬恒半價賤賣豪宅　現況曝光

丁特美股2年賠1200萬！心得超勸世

顏寬恒見顏清標1狀況　才妥協付千萬元交保

被拒絕求婚「男友失聯半年」復合！4年後終極復仇

更多

最夯影音

更多
王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤
駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面