台中「真棒球隊」立功！4球員衝進香蕉園　幫警抓6條通詐欺犯

▲台中中台科大棒球隊4名球員路過霧峰，成功協助員警追捕通緝犯。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中中台科大棒球隊4名球員11日行經霧峰時，發現員警正在追捕一名男子，一問才知該名陳男是詐欺慣犯，並且身揹6條通緝，被警方盤查後立刻拔腿狂奔，4名球員聽聞立刻幫忙圍捕，警民一路衝進某處香蕉園後，警方將陳男壓制在地，順利將通緝犯逮捕歸案。

霧峰分局指出，吉峰派出所警員劉高宏、劉展維、林昇宏11日15時45分在四德路發現32歲陳男行跡詭異，一查發現他身揹6條通緝，全都是在各地犯下的詐欺案，上前盤查時陳男拔腿狂奔，一路跑給警察追，此時，剛好有4名中台科技大學的棒球隊球員路過，熱心加入追捕行列，最終陳男跑了3公里體力透支，躲進四德北路85巷的香蕉園，被員警跟棒球隊球員成功圍住，員警在果園中將陳男壓制在地帶回。

▲▼棒球隊球員一路幫忙圍捕，最終順利在香蕉園將通緝犯逮捕。（圖／記者許權毅翻攝）



陳嫌向警方供稱，自己身揹6條通緝，因為不想入監才落跑，原本想躲在香蕉園用樹葉偽裝，不料依舊被發現。陳嫌還「委屈」地說：「一路跑到鞋子都掉了，沿途赤腳跑了3公里腳底嚴重磨損，無法走路。」

霧峰警分局長陳祥麟表示，感謝熱心民眾見義勇為，警民合作順利逮捕通緝犯，值得讚許與肯定，並呼籲民眾如發現周遭有可疑人、事、物，請立即打報案專線110，讓歹徒無所遁形，共同維護社會治安。