請公款支應私人開銷10餘萬　屏東長治鄉長古佳川遭羈押禁見

▲長治鄉長古佳川涉案遭聲押禁見 。（圖／取自古佳川臉書）



記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署偵辦屏東縣長治鄉長古佳川涉嫌不實核銷弊案，29日執行搜索長治鄉公所等處所後，回帶古偵辦，訊後以他涉犯貪污治罪條例罪嫌重大，且有羈押必要，而向法院聲請羈押，經法院於今(30)日凌晨裁准羈押禁見。

屏東地檢署主任檢察官魏豪勇、檢察官歐陽正宇指揮法務部廉政署南部地區調查組、屏東縣調查站成立專案小組，偵辦長治鄉長古佳川涉嫌不實核銷詐取財物案；由檢察官劉俊儀、江怡萱、施怡安以及法務部廉政署南部地區調查組派駐檢察官吳韶芹、洪欣昇、黃昭翰協同辦案。

經查，長治鄉長古佳川於2020年至2021年間，利用任內綜理該鄉公所一般事務費及工程管理費等公款之機會，以不實單據辦理核銷、請款，並以詐得之款項支應私人開銷至少十餘萬元。

經專案小組嚴密蒐證後，向法院聲請核發搜索票獲准，於3月29日執行搜索並傳訊相關證人到案，經分析勾稽掌握具體事證，承辦檢察官歐陽正宇昨晚訊問後，認古佳川涉犯公務員利用職務上機會詐取財物、偽造文書等罪嫌重大，且有勾串滅證之虞，乃向法院聲請羈押禁見，並親自到庭論告，經法院於今日凌晨裁准羈押禁見。

