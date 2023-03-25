　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

最貪鄉長涉132案！海撈1289萬辯「廠商塞給我」　遭撤職停用4年

▲苗栗縣三灣鄉長溫志強涉嫌貪瀆132案，10日被苗栗地檢署提起公訴，並被追回賄款1289餘萬元。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗縣三灣鄉長溫志強涉嫌貪瀆132案、收賄高達1289餘萬元，遭法院撤職停用。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡怡萍／苗栗報導

苗栗縣三灣鄉長温志強，利用辦理三灣鄉公所採購案、標租公所土地建置太陽能，以及甄選清潔隊隊員機會，涉及多達132起貪瀆案，大撈1289餘萬賄款，苗栗地檢署偵結對温志強等20人提起公訴。懲戒法院判決出爐，認為温志強犯行重大，撤職並停止任用4年。

苗栗地檢署表示，法務部廉政署中區調查組獲悉後，由苗檢成立專案小組積極偵辦，2022年4月13日對三灣鄉公所及廠商共48處執行搜索，經專案小組複訊相關人等後，將被告温志強及鄉民代表呂金城聲請羈押禁見，經苗栗地方法院裁定温志強羈押禁見、呂金城交保20萬元，案經檢察官偵查後，認定被告温志強涉嫌收受賄賂之工程案達129案、人事案2案及洗錢案1案。

判決指出，苗栗縣三灣鄉鄉長温志強，於任職期間，多次利用督辦鄉公所各項公共工程之職務上機會，向承攬政府採購標案之廠商收受賄賂，利用三灣鄉公所109年兩度辦理清潔隊隊員甄選機會，分別向有意應徵者或其親友收取賄款，不法獲利合計達1289萬8100元；復為隱匿其相關不法所得，另涉犯洗錢罪嫌，已違反公務員服務法，違失事證明確，情節重大，依法提案彈劾。

温志強於法院審理時，坦承收賄犯行，僅辯稱「那些小型工程是地方廠商講好回饋8%的紅利給我」、「這2個人事案的部分就這麼剛好只有1個人來報名而已，沒有其他人來應徵。不然其他案子是要看評選分數決定人選的。我並沒有指示評選委員要錄取誰。是有人要準備退休了就有人主動來找我，至於金額多少是看他們自己塞多少給我，不是我主動開價索取的。……一般行情價多少我不清楚，我也沒有跟他們討價還價」。

法院審後認為，温志強為隱匿向廠商收賄所得，另外借用其母親於三灣鄉農會帳戶，以及借用其兒子名義作為與其他人合資購入土地之登記權利人，雖屬於非執行職務之違法行為，但仍因罪行嚴重損害政府之信譽，有併予懲戒的必要性，將温志強撤職並停止任用4年，仍可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／7-11開出3張千萬發票！　門市曝光
376學生被露營教官罰跪　高市府：追究到底！
快訊／封閉7年　絕美秘境要開放了
驗票翻盤變平手！　將來恐抽籤決定
獨／狒狒闖民宅偷地瓜！　看見屋主嚇到轉身就逃
露營教官失控！　376學生遭罰跪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

妙齡女玩手機「驚見自己洗澡睡覺照」　偷拍2張照片...男友下場曝

最貪鄉長涉132案！海撈1289萬辯「廠商塞給我」　遭撤職停用4年

露營教官因1事飆髒話！還要376學生罰跪　高市府：追究到底！

獨／狒狒爽偷大嗑地瓜餐！見人機警轉身就跑　鬼祟行蹤全都錄

新北貢寮聯結車側翻躺路邊！駕駛「頭部撕裂傷」　消防緊急救援

取餐不熄火「誤觸油門」機車衝進飲料店　撞爛櫃台外送員嚇呆

聯結車爆胎硬要上路！「燒成火球」驚悚畫面曝　鐵齒駕駛超後悔

新北鴛鴦盜開贓車肇事逃逸　警追緝意外破獲五股毒窟狂逮7人

快訊／最新高清正臉曝！狒狒富岡民宅外悠哉爬牆　嘴裡還叼東西

快訊／高雄男掃墓後突倒地「沒呼吸心跳」　119線上教CPR搶命

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

屋內常有樓上房客噪音　彈珠掉地、敲牆引共鳴

妹控哥唸「我絕不會交男友」　見妹天真跟著講套路成功XD

解婕翎生日認愛！「我被追走了♥」　曝男友6tan「告白3次」：太狠了

妙齡女玩手機「驚見自己洗澡睡覺照」　偷拍2張照片...男友下場曝

最貪鄉長涉132案！海撈1289萬辯「廠商塞給我」　遭撤職停用4年

露營教官因1事飆髒話！還要376學生罰跪　高市府：追究到底！

獨／狒狒爽偷大嗑地瓜餐！見人機警轉身就跑　鬼祟行蹤全都錄

新北貢寮聯結車側翻躺路邊！駕駛「頭部撕裂傷」　消防緊急救援

取餐不熄火「誤觸油門」機車衝進飲料店　撞爛櫃台外送員嚇呆

聯結車爆胎硬要上路！「燒成火球」驚悚畫面曝　鐵齒駕駛超後悔

新北鴛鴦盜開贓車肇事逃逸　警追緝意外破獲五股毒窟狂逮7人

快訊／最新高清正臉曝！狒狒富岡民宅外悠哉爬牆　嘴裡還叼東西

快訊／高雄男掃墓後突倒地「沒呼吸心跳」　119線上教CPR搶命

陸出現「累牛」提神飲料！他喝一口「味道超怪」才知上當了

不只李廷鎮！温昇豪驚喜合體《模範計程車》影帝：相見歡　網high翻了

少子化致高教質變！大學校長籲：政府應有前瞻作為　學費隨物價調整

超商千萬發票得主「是你嗎？」　統一超：5600萬獎金等兌領

全台37間飯店「普發現金6000優惠」！買2晚送1晚　入住送66罐啤酒

快訊／7-11開出3張千萬發票！中獎明細一次看

竹市文化局演藝廳前台服務人員培訓課程登場　提升服務品質

天母「萬象之都」每坪115萬成交　刷新工業宅單價天花板

妙齡女玩手機「驚見自己洗澡睡覺照」　偷拍2張照片...男友下場曝

黃明志新歌「全遭鎖碼」4分鐘都在「咿咿啊啊」　網一聽懂了：根本神曲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

社會熱門新聞

教官霸凌害高中生死！畢業生爆料

狒狒出逃最新畫面　似往六福村方向移動中

明仁會5煞收押　7女夾道目送囚車

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

停紅線罰300　「吃完早餐再走」再噴2萬

輕生高中生兒時燦笑練琴模樣曝

即／高清正臉曝！狒狒爬上民宅外牆　嘴裡還叼東西

朋友林森北玩槍被盤查　他嗆：我殺警的啦！

女兒從軍回家拚升等考！洗澡被惡父潑汽油縱火險沒命

信義區男屍身分曝！嘻哈主唱捲16歲女粉吸大麻

快訊／轎車撞倒路燈…車頭爛9人送醫

師長霸凌害死高中生7人調職　生：案發後就建議

月寄25萬回家！越南妹賣淫兼販毒

婦遭毒駕撞昏迷！2幼子哭：媽媽快醒

更多熱門

相關新聞

2男酒後衝突　空瓶砸頭鐮刀還擊

2男酒後衝突　空瓶砸頭鐮刀還擊

苗栗市玉清宮隔鄰的玉清公園昨(24日)晚上20時許，有人持鐮刀發生衝突，苗栗警分局獲報派遣快打部隊到場盤查壓制，發生衝突2名男子分別受輕傷送醫，警方帶回5人、查扣鐮刀1把及空玻璃酒瓶，2名男子依殺人未遂罪移送偵辦。

轎車自撞路旁大貨車　24歲男頭胸重傷命危

轎車自撞路旁大貨車　24歲男頭胸重傷命危

即／台61線「油罐車翻覆爆炸」！

即／台61線「油罐車翻覆爆炸」！

國1新竹段火燒車　26噸大貨車燒成鐵架

國1新竹段火燒車　26噸大貨車燒成鐵架

即／國1苗栗段2車追撞　7人受傷送醫

即／國1苗栗段2車追撞　7人受傷送醫

關鍵字：

苗栗三灣鄉鄉長收賄貪汙撤職停用温志強

讀者迴響

熱門新聞

教官霸凌害高中生死！畢業生爆料

快訊／萊爾富開出1張千萬發票

確診者遺體1晚燒40具　火葬場火爐旁放乖乖

她羞揭「男人新G點」！4步驟秒高潮　過來人推：一定要試

6000元漏登記免驚！財政部揭2招上車　ATM、郵局開領日期曝

六福村遭劍湖山挖苦！3字超神反擊爆紅

快訊／統一發票1、2月中獎號碼出爐

葉丙成被公車撞上駕駛座　「滿嘴碎玻璃」送醫

56歲玉女方季惟至今母胎單身！

狒狒出逃最新畫面　似往六福村方向移動中

楊丞琳巴黎看秀「嘴軟念不出品牌名」

AV女優拍片「突大量血崩」！　

明仁會5煞收押　7女夾道目送囚車

熊熊主持「43秒狂晃片」穿超辣！

春雷春雨要來了！一圖看雷雨帶進逼　下午1點抵達「警戒區出爐」

更多

最夯影音

更多
邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」
母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面