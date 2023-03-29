修復促進者專業精進研習　屏檢《午後彌撒》賞析座談

▲屏東地檢署舉辦修復促進者專業精進研習 ，檢察長陳盈錦致詞。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署於28日在該署四樓會議室辦理修復促進者專業精進研習活動，透過《午後彌撒》影片賞析與座談，看著加、被害者父母在對話過程中經歷悲傷、憤怒、自責、挫敗等情緒轉變，設法修復這場撕裂他們人生的悲劇，最終受苦的雙方幫助彼此能夠繼續在往後的人生中向前邁進。

檢察長陳盈錦致詞表示，期待透過修復促進者們的專業，能夠引導雙方當事人釐清事件背後的複雜情緒，也許破鏡難重圓，若破碎的物品對於原本的擁有者來說存在著重要的意義，且雙方願意共同努力盡可能地去修補，或許無法如舊，但能夠讓雙方稍感安慰。

映後由繪心庭心理諮商所李旺庭所長主持座談，藉由正念放鬆引導與會者回顧影片細節，並討論從影片中各自觀察到的議題，不同專業背景的促進者們所給予的不同詮釋，能夠開展不同的對話視野，進而認同修復式司法價值，並增強服務動機與熱誠。

不論是加害方或被害方都需要一個機會、一個道歉的機會以及一個放下的機會，修復式司法並非萬能，但卻替雙方建立了安全溝通的平台，提供雙方一個契機，能夠重新在人生的道路上，繼續走下去。