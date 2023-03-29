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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快換節能家電！每台最高可退稅2000元　政院明拍板延長至2025年

▲▼高雄巨蛋家電空調展,家電,省電,節能。（圖／記者許宥孺攝）

▲行政院擬拍板財政部「貨物稅條例」修正草案，購買節能家電每台可退稅2000元，擬延長2年至2025年。（圖／記者許宥孺攝）

記者陶本和／台北報導

行政院會30日將拍板財政部「貨物稅條例」修正草案，針對購買節能電器退還減徵貨物稅，擬再延長2年至2025年6月。根據此項措施，民眾購買節能1級或2級之電器，每台最高可減徵貨物稅2000元。

在民生相關議題方面，行政院院會30日也預計拍板財政部「貨物稅條例」修正草案，就民眾購買節能電器可退還減徵貨物稅，再延長2年至2025年6月14日。言下之意，民眾購買節能1級或2級的新電器，每台最高可減徵貨物稅2000元；另外，若配合經濟部住宅家電汰舊換新節能補助最高可達3000元。

財政部表示，節能家電減徵貨物稅優惠，是自2019年6月15日上路，民眾購買節能1級或2級家電，每一台可退稅500至2000元，本來減徵至今年6月，截至去年底，已核退約720萬台，退稅達119億元；不過，因目前10年以上之老舊電器仍佔家庭現存數25％，所以再次修正「貨物稅條例」，以鼓勵民眾購買節能家電。

此外，針對中正紀念堂轉型正義的議題，行政院30日也會召開轉型正義會報，屆時預計通過成立「中正紀念堂轉型專案小組」。未來文化部提出的轉型方案，都將會在專案小組中進行討論，同時也會納入促轉會的總結報告。

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