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聖山上「脫褲露鳥」慘了！俄男嗨慶攻頂　要被峇里島驅逐出境

▲▼俄男聖山脫褲慘了。（圖／翻攝instagram＠chila_brazila）

▲尤里站在峇里島聖山上「露鳥」。（圖／翻攝instagram＠chila_brazila）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯男子尤里（Yuri）前往峇里島旅遊，卻在神聖的「阿貢火山」（Mount Agung）山頂脫褲「露鳥」，還把照片分享至社群媒體上炫耀。如今，他面臨被驅逐出境，且6個月內禁止再度入境的懲罰，悔不當初地公開道歉。

據悉，尤里與另外6人未經允許攀爬聖山，峇里島法律與人權辦公室首長納皮圖普盧（Anggiat Napitupulu）向《雅加達郵報》表示，此舉不僅「違反規範，也不尊重我們的文化」。

▲▼俄男聖山脫褲慘了。（圖／翻攝instagram＠chila_brazila）

▲尤里向峇里島地方領袖致歉。（圖／翻攝instagram＠chila_brazila）

尤里得知事態嚴重性後，在Instagram發布影片，「我想要為我的行為道歉，此舉對當地居民而言，褻瀆了神聖的火山。我的行為沒有任何藉口，導致這一切的唯一原因就是我個人的無知，對於當地信仰獨特性的無知。」

尤里說明，「對於峇里島人而言，阿貢火山是濕婆神的象徵」，他在學習當地文化及信仰後，終於意識到自己的錯誤，為了「挽救局勢」還與社區領袖會面致歉。

事實上，外國遊客因為暴露身體而被驅離峇里島，過去早有先例。2022年，加拿大演員克賴根（Jeffrey Craigen）在神聖的巴杜爾火山（Mount Batur）裸體大跳毛利人傳統舞蹈哈卡舞（haka），最終不得不含淚道歉。2019年，一對捷克夫婦在印度教寺廟中使用聖水洗澡，同年還有5名澳洲人在街上裸奔，侮辱當地居民，在公共場所嘔吐及便溺。

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