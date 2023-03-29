高端四價流感疫苗遭批「開後門」　食藥署駁：依程序審360天

▲高端疫苗生物製劑股份有限公司竹北製劑廠。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

高端疫苗3月通過食藥署藥品查驗登記，將投入台灣四價流感疫苗市場，卻遭國民黨立委質疑查驗過程開後門。對此，食藥署表示，已依規定針對「高端四價流感疫苗」製程管控、藥毒理試驗及臨床試驗結果進行嚴謹審查，確認其品質、安全及有效性後始核發藥品許可證。一般藥品許可證申請須達360天，高端也是按程序取得藥證。

國民黨立委王鴻薇、李德維、中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢今（29）日召開記者會，質疑高端與韓國「GC Pharma」共同合作的四價流感疫苗通過食藥署藥品查驗登記過程疑點重重，蔡政府是否為了拯救營收歸零的高端，而大開後門？

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食藥署傍晚回應，「高端四價流感疫苗」查驗登記案已檢附製程管制、藥毒理及韓國執行的第一/二期及第三期臨床試驗資料，且亦於我國執行第三期臨床試驗，相關試驗報告經本署審查通過，臨床試驗資訊皆已於藥品仿單載明。

食藥署作為我國藥品審查主管機關，已依規定針對「高端四價流感疫苗」製程管控、藥毒理試驗及臨床試驗結果進行嚴謹審查，確認其品質、安全及有效性後始核發藥品許可證。一般藥品許可證申請須達360天，高端也是按程序取得藥證。

「高端四價流感疫苗」為雞胚蛋製程之四價流感疫苗，核准適應症「為適用於3歲以上兒童及成人之主動免疫接種，藉以預防此疫苗所涵蓋之兩種A型流感病毒及兩種B型流感病毒所引起的流行性感冒」，該品係高端疫苗生物製劑股份有限公司與韓國GC Pharma 合作，於國內進行藥品關鍵製程製造之國產疫苗。