醫療暴力零容忍　警醫攜手強化應變防制能力

▲台南麻豆新樓醫院安衛室，攜手麻豆分局埤頭派出所，辦理醫療暴力實境演練，強化醫護人員應變防制能力，讓醫療暴力零容忍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南麻豆新樓醫院安衛室，27日邀請麻豆分局埤頭派出所朱英宏所長率員警，辦理醫療暴力實境演練，強化醫護人員應變防制能力，讓醫療暴力零容忍。

醫療暴力演練主要模擬1名有吸毒前科民眾，因外傷送至急診求治，醫師問診時對醫師咆哮不願配合，護理師協助換藥時，因等待不耐煩，開始揮動雙手起身打人，護理人員啟動院內急診暴力事件通報，警衛及保全人員立即至現場，社工及公關人員也隨即到場，因情緒控制不佳導致人員受傷等情境，後續通知轄區埤頭派出所前來處理，將施暴民眾進行制伏。

埤頭派出所朱英宏所長指出，醫院遇到暴力案件，應立即通報警方，警方於第一時間至現場保障第一線醫護人員的人身安全，平時強化演練以利發生緊急事件時，能在最短時間內報護自身安全做好最佳應變。麻豆新樓醫院對於強化院內同仁應處能力非常重視，派出所與麻豆新樓醫院合作多年，除了到院授課之外，還共同攜手實境演練，逼真程度讓民眾誤以為真。

急診科林森山主任表示，國內醫療以言語暴力為主，肢體暴力次之，民眾因緊急狀況進入急診室，面對病痛，身心壓力急遽攀升，因此急診室是容易發生醫療暴力的地方，呼籲民眾就醫時，應尊重現場醫護人員。呼籲社會各界一起支持，對醫院暴力零容忍，共同為就醫安全把關，讓醫療人員都能安心從事醫療業務。

麻豆新樓醫院唐秋敏副院長期望藉由實境演練，加強醫護應對醫療暴力之能力，也傳達醫療暴力零容忍的理念，不容許任何理由於醫院滋事，甚至對醫護人員言語恐嚇、威脅或暴力相向，在此非常感謝埤頭派出所的指導與協助，保障全民安定有序之健康醫療權利。