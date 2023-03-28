餵FM2強啪女友人！害她斷氣險死被救回　惡男重判10年

▲小柏將FM2安眠藥讓不知情的小莉吃下，性侵得逞，過程中卻發現她斷了氣，嚇得急忙送醫。（示意圖／pixabay）



記者蔡怡萍／台北報導

男子小柏（化名）偶而會到女性友人小莉（化名）家中借住，他某次將含有FM2的安眠藥哄騙小莉吃下，等她陷入昏睡後性侵得逞，卻突然見小莉失去呼吸心跳，緊急將她送醫，急救後雖將小莉生命搶救回來，但因心肌梗塞、腦缺氧並呼吸衰竭等重傷害，造成往後生活無法自理。高等法院審後，依以藥劑強制性交罪，重判小柏有期徒刑10年。

判決指出，小柏與小莉為朋友，小柏偶而會到小莉位於新北市的家借住，小柏本身因失眠問題會到診所就診，取得含有FM2成分的安眠藥，而FM2成分具有鎮定安眠效用，若非依醫學等正當用途使用，即屬於第三級毒品。

2017年7月24日晚間，小柏又到小莉家住，一邊喝酒聊天，並編造了理由讓小莉誤吃下安眠藥，待藥效發作陷入昏睡，小柏就趁機對她脫衣性侵，但過程中小柏覺得她毫無呻吟，全身異常癱軟，拍打搖晃都沒反應，連呼吸都沒了，驚覺不對勁，慌張通報救護車送醫急救。

救護人員發現小莉到院前心跳停止，疑似心肌梗塞、腦水腫、肺炎併呼吸衰竭等，經過開顱及氣切手術後，仍因缺氧過久與癲癇，雖然保住一命，但出現四肢無力、無法自理生活狀況，且檢驗尿液中有毒物反應。

小柏在警詢、審理時說詞反覆，一下子辯稱當下喝醉了忘記了、還沒有跟小莉發生性關係，一下子改口有與小莉合意性交；調查也發現，小柏在事發前到診所拿取治療嚴重失眠的藥物，反觀小莉沒有失眠或身心困擾，應不會無故吃下特殊藥品。

法官審理時發現，在2018年11月間，小柏又再次拿看診得來的安眠藥，加在雞湯內讓另一名被害人喝下，並且同樣性侵得逞，遭最高法院依以藥劑、侵入住宅為強制性交罪、乘機性交罪判刑11年6月確定，可見小柏用相同犯罪模式不斷犯案，惡性重大。

法官認為，小柏態度反覆、數次翻供，在庭上大喊自己是冤枉的，難認有悔意，亂用管制藥品造成小莉健康傷害，又未與小莉和解賠償，以藥劑強制性交罪處小柏10年徒刑，全案還可上訴。