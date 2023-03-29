馬英九赴陸喊民國、前總統　國民黨：綠用「中国台湾」賺人民幣

▲前總統馬英九與江蘇省委書記信長星會面。（圖／記者任以芳攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九到大陸祭祖，首站在南京中山陵不僅公開講出「中華民國」、「民國112年」及提字落款民國紀年，並有公開自稱「前總統」、「台灣的總統」等表述，中國民黨發言人林家興指出，這證明國民黨人基於《中華民國憲法》與國民黨黨章、黨綱，有原則的處理兩岸關係以及「親美友日和陸」路線正確有效，反觀民進黨錯誤的兩岸政策，不是根本無法與大陸對話，就是只會在大陸抱團跳舞、喝花酒，又或者是自稱「中国台湾」來賺人民幣，高下立判。

林家興指出，前總統馬英九在大陸直言「民國112年3月28日馬英九前總統率馬英九基金會同仁與同學敬謁南京中山陵」，還當著中共江蘇省委書記信長星的面表達「我過去在台灣的總統任內，推動兩岸交流」，創兩岸分治七十餘年以來前所未有的紀錄，大陸當局也沒有匆忙否認、撇清，馬英九仍能持續在大陸以維持尊嚴的方式交流互動，不僅展現國民黨人堅守中華民國立場的原則，更展現國民黨的兩岸政策與對外戰略不僅具理想性，更具現實可行性。

林家興表示，歷任國民黨領導人赴對岸都曾公開表述中華民國，舉例來說，早在2015年，朱立倫主席赴北京香山碧雲寺拜謁國父孫中山先生衣冠塚時，祭文上就明確使用「中華民國一百零四年」紀元，當年朱習會時也曾當著中共總書記習近平的面講出「國父推翻帝制，建立中華民國」；2018年他以新北市長身分訪問大陸時，也曾在南京中山陵讓司儀大聲念出「中華民國107年」，可見國民黨人捍衛中華民國的立場一脈相承，不僅能不卑不亢堅守國格，更能推動兩岸往來互動，積極以交流取代交惡、對話取代對抗。

國民黨副發言人呂謦煒也質疑，反觀民進黨，謝長廷2013年訪問大陸時見到國台辦主任張志軍，說不出中華民國；民進黨七名卸任立委2013年到北京，嗨唱「我們都是一家人」還手牽手跳舞，有無捍衛國格？更不要提民進黨立委鄭運鵬被爆出自稱「中国台湾」到大陸申請專利賺取人民幣，而留在台灣的蔡英文總統只敢在2016年指出「中華台北沒有被矮化」，相較於國民黨有理想、有擔當、有作為，還以實質作為促進台灣民生福祉、協助解決在大陸台灣人以及台灣基層農漁民的困難，民進黨面對中國大陸卻什麼人都見不到、什麼事都處理不好、什麼話都講不出來。

呂謦煒補充，民進黨只會對兩岸交流「雞蛋裡挑骨頭」，質疑馬英九總統在中山陵題字時寫下的「百十二」紀元是不敢寫「民國」，可是民進黨連在台灣自己使用的公文都只敢用西元，而少用民國年分。馬總統到大陸，勇於喊民國；民進黨在台灣，只敢用西元。自失立場、自辱國格，這不就是民進黨處理兩岸與國際關係的縮影？