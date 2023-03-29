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疫情停課宅在家　4成幼童體能下滑「動作發展變差」

▲▼調查發現，疫情導致幼兒體力和身體動作能力明顯變差，而父母則扮演是否引領小孩運動的關鍵角色。（圖／記者許敏溶攝）

▲疫情導致幼兒體力和動作能力變差，父母則扮演小孩運動與否的關鍵角色。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

疫情導致幼兒體力變差！信誼基金會今（29日）公布台灣首次針對2到6歲幼兒身體動作能力大調查，發現經歷3年疫情，幼兒體力和身體動作能力明顯變差，疫情前後體力表現佳的孩子比例從53％下降至18％，而表現差的孩子比例從7％增加到50％，專家提醒，研究發現，父母是否運動，會高度影響孩子是否運不運動。

過去三年台灣深受疫情影響，信誼基金會為了解2到6歲幼兒體力和身體動作能力狀況，在去年11到12月期間，針對父母與幼兒園老師進行問卷調查，獲得6200份父母有效問卷、以及2337份年資三年以上的幼兒園老師問卷，並在今天公布調查結果。

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調查中發現，疫情後幼兒在需要多練習的操作性動作表現，下滑最明顯，根據幼兒園教師日常教學觀察評估，疫情前後體力表現佳的孩子比例從53％下降至18％，而表現差的孩子比例從7％增加到50％。這顯示疫情之後，絕大多數幼兒的體力表現明顯不如從前。

至於身體動作能力，幼兒園教師觀察也發現，疫情前後幼兒的動作能力整體表現佳的比例，從55％下降至19％，而表現差的比例從7％增加到45％，顯示疫情之後，絕大多數幼兒的身體動作能力表現下滑。

▲▼調查發現，疫情導致幼兒體力和身體動作能力明顯變差，而父母則扮演是否引領小孩運動的關鍵角色。（圖／記者許敏溶攝）

▲台師大教授洪聰敏指出，父母要以身作則，引領小孩投入運動。（圖／記者許敏溶攝）

台師大體育運動科學系教授洪聰敏提醒，3C產品主要是提供聲光刺激，疫情期間讓孩子大量接觸3C，長期會導致孩子無法靜下心來讀書，而父母親本身運不運動，會高度影響孩子運不運動，過去一項高度被引用的研究發現，若孩子父母雙方都有運動，比起沒有在運動的父母親，孩子運動參與率增加5.8倍，若只有母親有運動，比起沒有母親運動，孩子運動參與率增加2倍，若換成父親，則有運動父親比沒有運動父親，孩子參與率增加3.5倍，這顯示要讓孩子運動，父母親要以身作則。

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