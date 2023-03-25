不是運動！脂肪肝女狂瘦10公斤　醫聽「6字秘訣」驚呆：症狀消失了

▲一名60多歲女子花了1年時間減重，結果脂肪肝完全消失。（圖／翻攝臉書／錢政弘 胃腸肝膽科醫師）



記者柯振中／綜合報導

現代人大魚大肉吃多了，身上難免會有點疾病。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名60多歲的女子日前來看診，超音波掃描後發現，原先的中度脂肪肝已完全消失，於是開口請教對方減重的秘訣，沒想到對方說出6個字，讓他感到十分不可思議，仔細諮詢後才發現背後的原因。

錢政弘在臉書上分享，他日前替這名阿姨做超音波檢查，發現去年的中度脂肪肝已消失，這次的檢查結果完全正常，開口詢問以後，才知道阿姨在一年內瘦了快10公斤。

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錢政弘對此感到相當好奇，於是請教了成功減重的秘訣，不過阿姨只回了一句「我就少吃水果」，讓他更加驚訝，沒想到只是少吃水果的動作，居然可以瘦這麼多。

經過仔細諮詢，錢政弘才發現，患者一年前體重為66公斤，長期有高血壓、中度脂肪肝的疾病，因為血糖持續上升，於是決定減少水果的攝取量。

▲女子相當喜愛吃水果，一天可以吃掉整顆鳳梨，後來知道水果糖分相當高，把攝取量降到只有2成，也成功瘦了下來。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



而這名阿姨原先相當愛吃水果，種類包含鳳梨、芒果、西瓜、葡萄等，一天可以自己吃掉整顆鳳梨，得知水果糖分相當高以後，開始將食用的量減少為2成，體重也順利瘦了下去，甚至一度瘦到只有51公斤，近日稍微復胖，才又變成56公斤。

錢政弘再度詢問，阿姨是否有運動的習慣，對方則告知，其實自己一直都有健走，但對於瘦身似乎沒什麼用，少吃水果以後才真的開始瘦下來。

錢政弘也不禁感嘆，台灣的水果香甜又多汁，可謂十分厲害，好吃到讓人難以控制，「想找到比較不甜的都很難」，因此若想要減重，可以將水果視為甜點、跟蛋糕同個級別，只要謹慎攝取，應該有辦法成功。