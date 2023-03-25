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老翁堅持20年「每天運動8小時」　後果慘了…竟無法走路

老翁堅持20年「每天運動8hr」　後果慘了…竟無法走路

▲中國河南鄭州有一名60歲老翁，堅持每天運動8小時持續20年。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

運動對身體好處多多，但如果太過量反而會有不良影響。中國河南省鄭州市有一名60歲老翁，每天運動8小時，從40歲就開始，堅持了20年，沒想到因為運動量過大，導致身體嚴重受損，最後連走路都有困難。

根據《民生頻道》報導，這一名老翁每天運動，早上起床後至少要運動2個半小時，像是走路、跑步、仰臥起坐、伏地挺身、引體向上，甚至打打拳，光是仰臥起坐，一天分4次作就能做800個。不只如此，吃完中飯午休後又開始鍛鍊，有時候會打羽毛球2、3小時，更長可以到4、5小時；吃完晚餐後，會去散步或跑步，時間大約2個半小時，算下來一天至少有8個小時都在運動。

老翁堅持20年「每天運動8hr」　後果慘了…竟無法走路

▲老翁關節嚴重受損，走路都有困難。（圖／翻攝自微博）

豈料，老翁某天突然感覺膝關節和肘關節疼痛，痛到無法走路，被家人送到醫院檢查，結果發現全身上下都有問題，包括膝關節半月板損傷、積液增生退變、骨性關節炎等都相當嚴重，原因就是運動過度導致。

對此，河南省洛陽正骨醫院頸肩腰腿痛五科主任廉杰指出，「生命在於運動」這句話是對的，但老翁沒有掌握好「度」，必須循序漸進、持之以恆、科學鍛鍊、適合自己、勞逸結合、舒適為度，一般每周是3到5次的運動次數，每次的時間是1個半小時至2個小時，最後他給熱愛運動健身的人忠告：「要掌握好量、要掌握好度，科學鍛鍊，才是更長久的鍛鍊」。

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