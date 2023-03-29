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黨內「疑侯論」起　侯友宜仍堅不表態：守護中華民國是不變的職志

▲▼ 侯友宜赴忠烈祠春祭 。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜赴忠烈祠春祭。（圖／新北市民政局提供）

記者崔至雲／新北報導

國民黨尚未確定2024總統候選人，引發外界關心，藍營呼聲最高的新北市長侯友宜因尚未表態，黨內不耐已傳出「疑侯論」。對此，侯友宜仍僅表示，警察是他職業的志向，這樣的志向很清楚就是顧好中華民國、顧台灣這塊土地，都要同心同力為國家、為人民做出最大的奉獻，讓中華民國能夠和平繁榮永續的走下去。

侯友宜今（29）日到新北市忠烈祠參加春祭典禮。媒體問到，傳出近日侯民調下跌因此決定要提早表態參選總統，是否有與黨中央討論？他表示，為國家、為人民多做事，是他從事公職40幾年來不變的心願，「在每一個時間我都會全力以赴，讓我們國家人民安居樂業」，所以不管跟任何人的溝通都無礙，大家都同心齊力，以民為天，做出人民、大家認為該做的事，就會全力以赴。

媒體追問，目前傳出藍營黨內不認同侯目前的做法，更認為侯的兩岸論述會跟黨內九二共識不同調？侯友宜強調，「我非常清楚我自己」，他從18歲多到警大開始從事公職以來，他永遠就是以守護中華民國為職志、奉獻犧牲，愛台灣這塊土地，尤其他是一個刑警出身的，常常面對重大刑案，也槍林彈雨走過，他永遠保持一顆心，愛中華民國、愛台灣這塊土地，希望這塊土地的人都可以平安過好日子。

媒體再問，2024他遲遲沒有表態，讓黨內傳出疑侯論，侯友宜說，他剛剛說得非常清楚了，他出生就在中華民國、在台灣這塊土地，南部孩子來到北部從事警察的職志，警察的職業志向很清楚，顧中華民國、顧台灣這塊土地，因為中華民國是我們的國家，台灣是我們的家，所以都要同心同力為國家、為人民做出最大的奉獻，就像是今天他用感恩的心情來看在忠烈祠的革命先烈，他們都是為國盡忠，拋頭顱灑熱血，讓我們能夠這一塊土地安全的人，每一個人都要抱著這樣一個團結的心願，讓中華民國能夠和平繁榮永續的走下去。

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