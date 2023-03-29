超毛！他到墓園掃墓沒看到人　車內雷達螢幕卻全都是「人」

實習記者林郁婷／綜合報導

清明節即將到來，不少民眾已提前到墓園掃墓祭祖。不過，大陸一名男子日前去掃墓，他坐在車子裡，外面明明一個人都沒有，但車內的雷達螢幕卻顯示周遭有許多「人」，讓他頓時感覺心裡毛毛的，背脊也涼颼颼，不少網友看完他的遭遇直呼「幸好是白天去的！」

根據《觀察者網》報導，大陸遼寧省這名男子27日到墓園握墓祭祖時，明明車子周圍沒有人，卻在螢幕上看到了跟肉眼不一樣的景象，雷達螢幕顯示附近有很多「人」，甚至有些「人」正騎著腳踏車，讓他當場嚇得他毛毛的。

▲男子眼前沒看到人（右圖），汽車雷達螢幕裡卻有許多「人」（左圖黃圈）。（圖／翻攝自微博／觀察者網）

男子表示，他開的車是大陸品牌理想汽車，車內配有毫米波雷達，能偵測車外動向，並顯示在雷達螢幕上，他沒想到來墓園掃墓時，卻在螢幕裡看到了跟眼前不一樣的景象。

不少網友都覺得不可思議，「幸好是白天去的，不是晚上」、「所以燒自行車那邊真的能收到啊」、「就問你慌不慌」、「騎車的那位有點不合群」、「證明靈魂真實存在」；不過也有人懷疑影片真實性，認為有經過剪輯。

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