身分證拿出來！姓名對中「3字任1字」同音也可　爽喝超商美式買2送2

▲4/6起只要姓名有「3字任1字」同字或同音皆可，即可享大杯美式買2送2或大杯拿鐵買2送1。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

全民普發6000元政策已開放登記，並預計在4/6起發放，就有超商祭出「6000元加碼優惠」，若姓名對中「這3字任1字」，同音或同字皆可，即可享大杯美式買2送2或大杯拿鐵買2送1；另外還有多款票券最低下殺2.6折起，例如原價5400元的宜蘭飯店住宿下殺只要1416元，趕快把握機會撿便宜。

萊爾富推出一系列普發6000元加碼優惠，4/6起至4/12止，只要民眾姓名中有「陸」(ㄌㄨˋ或ㄌㄧㄡˋ)、「仟」、「元」同字或同音者，至萊爾富門市出示身分證驗證即可享「Hi Café大杯美式買2送2」或「Hi Café大杯拿鐵買2送1」，冰熱任選，兌換期限至10/25止，可存APP或紙本券寄杯，並可跨店兌換。

若姓名沒對中也別難過，萊爾富也將在4/6至4/12於Hi-Life VIP APP整買零取祭出優惠，凡購買指定鮮食主餐與飲品的組合套餐，5組只要500元，等於一套鮮食主餐+飲品只要100元，兌換期限長達60天，可任意挑選變換口味。

▲萊爾富指定鮮食主餐與飲品組合套餐5組500元，等於吃1份餐點配1份飲料只要100元。



另外，4/1起至5/2止，萊爾富Hi-Life VIP APP萊享券也推出優惠，包括餐券、住宿、溫泉、美容SPA、旅遊體驗、樂園門票等多達120個品項，最低下殺2.6折起，像是頂級鐵板燒「犇」，原價1980元的單人極致海陸饗宴，優惠價5折只要991元；住宿部分，宜蘭礁溪原湯旅店雙人房平日住宿券（不含早餐）原價5400元，活動期間只要1416元，相當於2.6折。

▲7-11將普發6000元現金放大！加碼送1000元購物金。（圖／7-11提供，下同）

7-11將於4/6起推出限量預購「2000元放大隨取卡」，加碼送200元，等同可使用2200元面額，放大10%；自4/10起再推出「6000元放大隨取卡」預購(限持「ATM領現」小白單預購)，加碼送1000元，等同可使用7000元面額，讓民眾可慢慢折抵消費，輕鬆購物。

▲7-11將在4/6起推出限量預購「2000元放大隨取卡」，加碼送200元，等同可使用2200元面額；自4/10起再推出「6000元放大隨取卡」限量預購，加碼送1000元，等同可使用7000元面額。

為方便民眾快速採購日常所需，7-11自4/6起也祭出飲料、啤酒、健美機能、日用品等多樣商品500元／1000元優惠組，包括高露潔全效牙齦護理專家牙膏、好奇迪士尼純水濕巾、舒潔棉柔抽取以及金頂鹼性電池等，最低僅要33折起。

OPEN POINT APP捐款訂閱制鼓勵全民捐出6000元，4/10起至6/30止，開啟OPEN POINT APP慈善捐款服務，當月完成2期以上捐款訂閱、每期設定捐款3000元以上，完成愛心任務、當月扣款成功即可獲得免費30杯CITY CAFE中杯熱拿鐵 (限量20組、送完為止)。

若有預算考量，小額捐款訂閱也有好康招待！當月完成2期以上捐款訂閱、每期設定捐款100元以上，當月扣款成功，7-11將招待1杯CITY CAFE中杯熱拿鐵(限量500杯，送完為止)

另外，7-11也提醒，尚未決定普發現金領取方式的民眾，自4/10起到全台超過6400家7-11門市內的中國信託ATM領取，將再享指定CITY CAFE飲品、冰品、飲料、零食以及日用品等十餘款熱門商品買1送1起優惠。