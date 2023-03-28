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全聯響應普發6000加碼！限時2天優惠放大術、60款生鮮爆殺

▲▼全聯響應普發6000，推出優惠放大術。（圖／業者提供）

▲全聯響應普發6000推出優惠放大術，4/4-4/5實體門市首度祭出「事事購物節」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

響應政府普發6000元，全聯福利中心也祭出優惠放大術！今年4/4-4/5實體門市首度推出「事事購物節」，針對女性與小孩相關商品多款破盤價，加上福利點回饋；而4/1~4/5還有60款生鮮爆殺優惠，讓煮夫煮婦、小資族買起來。此外在「PXGo!全聯線上購」更提早3天開跑優惠，買越多省越多。

▲▼全聯響應普發6000，推出優惠放大術。（圖／業者提供）

▲全聯4/4-4/5首次推出「事事購物節」活動。（圖／業者提供）

全聯表示，為了讓消費者者購物時有儀式感，針對女性與小孩族群，特別取其諧音在4/4-4/5首次推出「事事購物節」活動，實體門市祭出多款下殺破盤價商品，包含食品、用品、生鮮等，會員單日單卡消費每滿1000元還送800福利點，最高享8%回饋。

而4/1~4/5針對生鮮，也推出60款爆殺優惠，像是有機鴻喜菇、雪白菇特價2包48元，平均一包只要24元。還有必備的有機葉菜暢銷商品，任選2包48元；營養的奇異果7顆89元。肉品部分有美國無骨牛小排超值優惠，挑戰通路最低價每100g只要120元；獲十大神農肯定的祭拜推薦台灣桂丁土雞切塊，原價219元，特價189元，現省30元。超夯的草蝦原價198元，特價159元，現省39元。

全聯熟食品牌美味堂也推出「雙雞湯」，今年主打「黃耆紅棗枸杞雞湯」與「金華干貝燉雞」，特價單包279元，任買2包520元，等於再便宜38元，平均一包260元。還有「四神湯」搭配「老重慶麻辣雙寶」任2盒179元。

甜點方面，We Sweet暢銷品「蜂蜜蛋糕」加「72%特級巧克力捲」合購價129元，一次吃兩種口味。阪急麵包則是全品項消費滿100元，現折10元，OFF COFFEE熱美式也有「買1送1」。同時配合清明祭拜，提供老鷹紅豆/楓糖奶油銅鑼燒68元優惠價，可愛的迷你紅龜粿及草仔粿也有特價65元。

▲▼全聯響應普發6000，推出優惠放大術。（圖／業者提供）

▲全聯「美麗誌」預購超過50款爆殺品，指定品項最低下殺3折起。（圖／業者提供）

而線上購物部分，「PXGo!全聯線上購」更提早開跑，4/1~4/5連續5天祭出優惠，除了購買分批取、預購、小時達單筆每滿1000元，送800限時福利點，還有超過百件商品「爆殺價5折起」。

而下單「全聯小時達」最划算，單筆最高享21%回饋，消費單筆滿1200元，現折180元，再送800福利點，直接享79折。購買分批取OFF COFFEE美式或拿鐵、阪急麵包，還有資格參加麗克特三明治機抽獎(共8名)，並且下單任2組享最高20%回饋，若使用自帶杯兌領咖啡再省8元，換算美式一杯只要10元有找，指定日期分批取暢銷回顧商品專區，任2組加贈200福利點，包含婆媽最常採買的生鮮魚肉、鮮乳豆漿等，合併優惠最高享10%回饋。

全新上線的「隔日達」則推出萬件家電、鍋具、保健、美妝品、居家日用品，滿額現折100元，還可再送1000福利點，折價加點數優惠最高15%回饋；包括箱購成人紙褲，購買一箱即贈500福利點、指定品牌飲料購買任兩箱贈500福利點、指定品牌家用清潔品滿599元贈600福利點、滿899元贈1000福利點，活動期間折價與點數加碼最高可享28%回饋。

全聯也集結各式3C家電、居家、美妝品推出「美麗誌」預購，超過50款爆殺品，指定品項最低下殺3折起，線上線下皆可買，趁「事事購物節」滿千贈800限時福利點期間購買，合併優惠換算下來，可說比百貨520檔期還划算。

▲7-11將普發6000元現金放大！加碼送購物金。（圖／7-11提供）

另外，超商也紛紛祭出6000元放大術，像是7-ELEVEN 將於4/6起推出限量預購「2000元放大隨取卡」，加碼送200元，等同可使用2200元面額，放大10%；自4/10起再推出「6000元放大隨取卡」預購（限持「ATM領現」小白單預購），加碼送1000元，等同可使用7000元面額，讓民眾可慢慢折抵消費，輕鬆購物。

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