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普發6000元靠「1招」放大！超商豪送1000元購物金　免費喝1個月咖啡

▲▼超商將6000元放大。（圖／7-11提供）

▲7-11將普發6000元現金放大！加碼送1000元購物金。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

響應政府普發6000元政策，就有超商今（28）日宣佈，要再加碼送1000元購物金！該超商線上線下將於4/6起陸續祭出一系列6000元加碼回饋方案，首推限量預購「6000元放大隨取卡」，直接再送1000元購物金；另外，更號召全民捐出愛心，4/10起完成捐款訂閱制指定活動，就有機會免費喝1個月咖啡。

7-11將於4/6起推出限量預購「2000元放大隨取卡」，加碼送200元，等同可使用2200元面額，放大10%；自4/10起再推出「6000元放大隨取卡」預購(限持「ATM領現」小白單預購)，加碼送1000元，等同可使用7000元面額，讓民眾可慢慢折抵消費，輕鬆購物。

▲▼超商將6000元放大。（圖／7-11提供）

▲7-11將在4/6起推出限量預購「2000元放大隨取卡」，加碼送200元，等同可使用2200元面額；自4/10起再推出「6000元放大隨取卡」限量預購，加碼送1000元，等同可使用7000元面額。

為方便民眾快速採購日常所需，7-11自4/6起也祭出飲料、啤酒、健美機能、日用品等多樣商品500元／1000元優惠組，包括高露潔全效牙齦護理專家牙膏、好奇迪士尼純水濕巾、舒潔棉柔抽取以及金頂鹼性電池等，最低僅要33折起。

OPEN POINT APP捐款訂閱制鼓勵全民捐出6000元，4/10起至6/30止，開啟OPEN POINT APP慈善捐款服務，當月完成2期以上捐款訂閱、每期設定捐款3000元以上，完成愛心任務、當月扣款成功即可獲得免費30杯CITY CAFE中杯熱拿鐵 (限量20組、送完為止)。

若有預算考量，小額捐款訂閱也有好康招待！當月完成2期以上捐款訂閱、每期設定捐款100元以上，當月扣款成功，7-11將招待1杯CITY CAFE中杯熱拿鐵(限量500杯，送完為止)

另外，7-11也提醒，尚未決定普發現金領取方式的民眾，自4/10起到全台超過6400家7-11門市內的中國信託ATM領取，將再享指定CITY CAFE飲品、冰品、飲料、零食以及日用品等十餘款熱門商品買1送1起優惠。

▲全國最高Buffet「50樓Café」美國極黑牛吃到飽連推2個月。（圖／50樓Café提供）

▲全國最高Buffet「50樓Café」美國極黑牛吃到飽連推2個月。（圖／50樓Café提供）

「50樓Café」這次美國和牛吃到飽選用最知名品牌蛇河農場(SRF)的極黑牛，這是日本和牛與美國頂級安格斯黑牛的混種，穀飼時間550天，強調絕不使用生長激素和荷爾蒙，孕育出結合了日本和牛的油潤香甜、以及美牛強勁濃醇肉味的優異品質。爐烤和牛將原件近9公斤的大塊和牛肉，先用混合了黑椒、芥末與新鮮百里香、迷迭香的醃料醃漬一天，再入烤爐，掌握7分熟度出爐，可搭配經典的蘑菇醬或紅酒獵人醬汁來享用。

▲全國最高Buffet「50樓Café」美國極黑牛吃到飽連推2個月。（圖／50樓Café提供）

▲「50樓Café」美國極黑牛壽喜燒。（圖／50樓Café提供）

大口吃牛肉，怎能少了壽喜燒的享受，主廚師法日本家庭主婦的黃金比例，先用清酒、味醂、醬油加糖調和，再泡入柴魚片增加香氣，然後以此醬汁涮出美國極黑和牛肉片的完美熟度。除此之外，牛肉湯也搬上餐檯，有別於一般的牛骨高湯，他還加了賦味而不搶味的肉桂、甘草、八角…等中式香料，小火精燉12小時，以此湯現沖和牛肉片。

餐廳也配合全民普發現金6千元，自4/6至5/31另有「花6千賺3千」活動，單筆消費達6千元，即可獲贈3張千元抵用券，可供日後6月至9月每次消費滿3千元抵用一張。

▲全國最高Buffet「50樓Café」美國極黑牛吃到飽連推2個月。（圖／50樓Café提供）

▲「50樓Café」這次美國和牛吃到飽選用最知名品牌蛇河農場(SRF)的極黑牛。

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