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超商獨家！酸甜「土鳳梨冰沙」開賣了　加熱喝口感如雪泥更療癒

▲▼萊爾富獨家開賣土鳳梨冰沙。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富獨家開賣「王品集團12MINI土鳳梨冰沙」。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

衝超商開喝冰沙！就有超商推出獨家「土鳳梨冰沙」，嚴選台灣在地土鳳梨製成，1杯就有2種喝法，直接喝是口感分明的冰沙口感，微波加熱後喝是如雪泥般的綿密口感，且即日起還特價49元，趕快把握便宜嚐鮮。

萊爾富獨家開賣「王品集團12MINI土鳳梨冰沙」，嚴選台灣在地土鳳梨，香氣十足、果肉微酸，搭配冰沙酸甜適中，直接喝冰沙顆粒口感分明，若喜歡如雪泥般的綿密口感，也可微波加熱食用；為慶祝新品上市，即日起至4/4止，「土鳳梨冰沙」可享嚐鮮價49元，等於直接下殺7.5折。

另外，萊爾富近日也推出3款「厚菠蘿麵包」，首先是最經典的原味款，外皮酥厚散發濃郁奶香，咬下是柔軟Q彈的口感；草莓款內餡使用特調草莓醬，並添加Q彈蒟蒻丁，口感十分有層次；抹茶紅豆款咬下就能吃到濃厚抹茶香搭配綿密紅豆餡，甜而不膩，越吃越涮嘴。

▲▼萊爾富最新「厚菠蘿麵包」 。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富開賣厚菠蘿麵包3款新口味，即日起至4/4止購買還有優惠，搭配指定飲品可享組合價49元。

▲▼超商全新芋泥雪糕、優格雪糕。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11獨家開賣「連珍芋泥啵啵雪糕」。（圖／記者周姈姈攝，下同）

7-11則與糕餅名店「連珍」聯名開發獨家「連珍芋泥啵啵雪糕」，散發濃濃芋頭香的雪糕，吃得到榔心芋角、粉圓、椰漿，口感超豐富，芋頭控一定要把握機會嚐鮮。

▲▼超商全新芋泥雪糕、優格雪糕。（圖／記者周姈姈攝）

▲雪糕吃得到榔心芋角、粉圓、椰漿。

另外，7-11還推出「春上蛋糕杯－香濃芋泥」，綿密鬆軟的蛋糕裡是滿滿的芋泥搭配鮮奶油，即日起在大台北、桃竹地區3000間門市限定販售；「多那之－芋泥布丁蛋糕杯」，將經典口味芋泥布丁變化為杯子蛋糕，杯子裡分層裝蛋糕、布丁及芋泥餡，口感超豐富，即日起正式開賣（提醒離島及花東地區無販售）。

▲▼7-11推出2款限量芋頭甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲「春上蛋糕杯－香濃芋泥」裡面有滿滿的芋泥餡。

▲▼7-11推出2款限量芋頭甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲「多那之－芋泥布丁蛋糕杯」分層裝蛋糕、芋泥及布丁，最上層再點綴鮮奶油。

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