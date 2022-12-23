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5歲弟睡到一半「下體噴血」痛醒　竟被老爸刀割GG！離譜原因曝

▲▼ 印尼一名5歲男童睡夢中被爸爸割傷生殖器。（圖／翻攝自臉書）

▲ 5歲男童睡夢中被爸爸割傷生殖器。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼西爪哇省發生一起恐怖事件，一名5歲男童睡夢中因下體劇痛驚醒，竟看見爸爸正持刀割向他的生殖器，導致他嚴重受傷不斷出血。這名父親有精神病史，事發前才因堅持讓兒子接受「割禮」，和老婆發生爭執，警方已經著手調查。

綜合當地Tribun News、點滴網（Detik）報導，西爪哇省打橫市警方近日逮捕一名39歲男子，他涉嫌趁5歲兒子睡著後，以剃刀割傷他的生殖器，落網後已承認犯案，強調自己並不後悔。

這名男童21日在家中睡覺時，被爸爸持刀割傷生殖器，痛醒後雙腿沾滿鮮血，一邊尖叫一邊跑到屋外，鄰居目睹後趕緊通知他媽媽。當時他媽媽正在市場買菜，回家就發現兒子下體重傷流血。

警方逮捕男子後展開調查，發現這對夫妻前幾天曾發生爭執，原因是男子堅稱兒子已經長大，必須接受割禮，事發當天也為此再度爆發爭吵。男子隨後在家中發現一把剃刀，就趁老婆出門去市場時進到房間，割向兒子下體。警方正持續調查這起事件，將安排嫌犯接受心理健康評估。

而男童生殖器嚴重受傷，所幸送醫治療後並無大礙，已經停止出血，目前狀況穩定。院方也證實，確實發生一起兒童生殖器被割傷的事件，「我們正努力幫助受害者恢復健康」，並提供心理上的陪伴。

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