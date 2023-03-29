櫃姐「夜店釣到CEO」被閨蜜勸退　她翻臉不到半年...下場慘烈

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友發文吐槽，前閨蜜半年前在夜店釣到金龜婿，還拿著對方名片四處炫耀，當時某位友人發現有異，勸她要小心，結果女生竟翻臉，認為大家是在嫉妒，如今男生「把女方榨乾後」狠心離去，就連姐妹淘們也不理她了。

女網友在匿名公社痛快直呼，「今天真的差點被前閨蜜的事情笑死，當初她去夜店，想認識有錢人討個長期飯票，結果人家只是說自己是個CEO，馬上就黏上去，然後拿著名片四處跟姐妹顯擺，說自己男友多厲害、多有錢、車開多好。」

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那時，有位朋友好奇上網查，發現根本找不到名片上的公司，於是好心提醒女生，說名片可以印假的，最好去確認一下；沒想到，女方竟跟姐妹們翻臉，覺得她們是嫉妒她釣到金龜婿。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

然而，不到半年時間，前閨蜜存款全沒了，還背了一屁股債，男生在把她榨乾後，就拍拍屁股走人。原PO接著說，「現在她才想到要找我們這些姐妹，哭著說交往2、3個月後發現，原來對方當時也是想找個貴婦當小白臉，後來知道她只是櫃姊後，就常動手打她。現在她要約我們，大家全都說沒空，沒辦法...妳當初嘲笑我們的臉孔實在太難看了，忘不了。」

對此，網友們搖頭直呼，「投資有風險」、「高端的獵人都是以獵物的方式出現」、「剛好而已，自己的出發點就不單純，被反殺不意外也不可惜」、「兩邊都為錢~看誰手段更高端」、「大快人心」、「夜店咖你也信喔」。