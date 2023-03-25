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測男友忠誠度！她曝暗黑1招「有99%精準度」　全場吵翻：很可悲

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲測試男友是否忠誠，原PO竟想串通閨蜜設局。（示意圖／非新聞當事人／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

把「信任」拿來測試情侶、夫妻間的忠誠度，未來日子還走得下去嗎？一名妹子透露，突發奇想一招來試驗男友的忠心，就是串通閨蜜私訊男友「想不想玩3P？」一旦男友答應還願意出來談怎麼玩，原PO直言就可以當場分手了。文章曝光後，反讓全場網友氣轟「談戀愛談成這樣很可悲欸！」

一名女網友在Dcard以「測試男友是否忠誠～99%準確度」為標題發文，她自曝有1暗黑絕招可測試男友會不會偷吃，但前提要與閨蜜串通好，故意叫閨蜜私訊男友「想不想玩3P」，若男友真的把持不住口頭答應，這還不算數，因為男友可能只是愛嘴砲。

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對此，原PO認為，接著試探男友願不願意出來，「要找個餐廳坐下來一起吃飯，聊聊3P怎樣玩？等到真正要開始的時候...跟男友分手即可！」

不料該文章曝光後，卻引發全場網友砲翻，認為這樣低級的試探方法，很不尊重男友，「閨蜜又不一定是對方的菜，這樣根本不準好嗎？談戀愛談成這樣很可悲欸」、「這種閨蜜也可以分手了」、「不要玩男友！如果他不是這樣的人，卻因為你的測試而離開了你，後悔的是你」、「邏輯壞死，自己揪他玩不就代表你能接受嗎？男友在認為你接受的前提下答應了...何來不忠誠？你們這些女生真的不要愛測試又愛怪男生欸，有夠哭腰」、「這種測試真的很有病」。

▼網友嗆原PO邏輯壞死。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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