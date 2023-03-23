撿屍學妹拍裸照！他求原諒「找友扮父母」假認錯　瞎招讓他更慘

▲廖男答應學妹小欣將偷拍她裸照的事跟父母說，卻找友人頂替冒充雙親道歉，被發現後下場更慘。（示意圖／pixabay）



記者蔡怡萍／台中報導

一名廖姓男大生與高中學妹小欣（化名）參加夜店慶生，竟趁小欣醉倒後將她帶回宿舍，掀開她衣物偷拍裸照並在一旁自慰，隔天小欣起床發現衣衫不整欲報警，廖男為平息她怒火、答應將此事告訴父母，卻找來李姓友人與姊姊假扮雙親，小欣發現廖不思悔改還騙她，憤而提告，法院審理後，依乘機猥褻罪處廖有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑2年。

就讀台中某大學的廖男，2020年12月25日晚間，約了高中學妹小欣一起到夜店參加友人慶生趴，一路喝嗨到凌晨3點多，小欣不勝酒力醉倒，廖男就趁機將她帶回自己的宿舍。

廖男見小欣已昏睡不醒，怎麼叫都沒動靜，竟將她上衣、內衣掀起，將她內褲脫至膝蓋，用自己手機拍下裸照後，看著照片在一旁DIY起來。

直到早上10點多，小欣終於清醒，卻發現自己衣物凌亂不整，氣得叫醒一旁廖男說要報警，廖男苦苦哀求阻止，提出其他方法試圖補償，承諾將非禮她一事告訴自己的父母；廖男事後央求不知情的李姓男友人假扮成父親，再請親姊姊冒充其母親，向小欣道歉與賠償，約定由李按月把廖打工錢匯給小欣，共賠償6萬元。

廖男原以為就此瞞天過海，但李男後來得知廖找其冒充廖父的原因後，認為事態嚴重，拒絕再扮廖父，小欣才得知廖男根本沒告訴雙親，還找人來欺騙她，憤而報警提告。

廖男在偵查時坦承犯行，並於審理時與小欣媽媽當庭賠償30萬達成和解，台中地院依乘機猥褻罪，判他有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑2年，期間付保護管束，還要向機關提供40小時義務勞務，全案可上訴。