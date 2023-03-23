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「喬奶女王」許嘉容傳豪門婚變　命理師直言：14年慘婚難保

▲▼曾被封為「喬奶女王」的許嘉容傳出14年名門婚變。（圖／許嘉容提供）

▲曾被封為「喬奶女王」的許嘉容傳出14年名門婚變。（圖／許嘉容提供）

記者隋昊志／綜合報導

曾被封為「喬奶女王」的前性感寫真女星許嘉容，14年前嫁給名醫之子李淵楷後，淡出演藝圈並生下一女，外界也認為她過著貴婦般的生活，不料近日好友爆料，其實許嘉容6年前就被要求離婚，老公甚至放話不簽就要斷金援，外界才得知兩人的婚姻已名存實亡。對此，命理師沈泓壬直言，從兩人的夫妻宮來看，這婚姻是很難保住了。

沈泓壬從姓名分析，李淵楷出生在有祖蔭的家庭，本身對理財快狠準，能力本來就強，點子特多。這類人一旦下定決心，很難扭轉想法，通常這種個性的人在外對人客氣，在家就拉著一張臉，很難取悅；許嘉容同樣能力強，工作上靠的不只是外貌，更有好口才，是個有責任心，善於和人相處的人，這也意味著，她會得理不饒人，好壞都在一張嘴，在外一板一眼，在家也很有脾氣，可能夫妻一有事，她都是先動口的那一方。

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沈泓壬指出，從流年運勢來看，去年虎年時，李淵楷在婚姻上可能發生一些不願和人討論的事件，甚至是暗地多姿多采，對老婆來說卻是很陰暗的一面；許嘉容則是大變動的一年，而且婚姻宮有嚴重問題，出現離婚跡象。

進入兔年，沈泓壬直言，李淵楷累積已久的離婚念頭可能勢在必行，而許嘉容開始走弱運，可能爭訟，甚至可能有傷名節的風險，如無意外，極可能懸宕6年的離婚一事終於付諸實行。

對於傳說許嘉容即使還有1%的轉機，都不願離婚，沈泓壬表示，有些夫妻的緣份就像是斷線的風箏，風箏是風箏，線是線，終究各走各路。

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