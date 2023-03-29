　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蛋蛋地圖來了！一秒掌握「哪家賣場有蛋」不撲空　製作人只求1事

▲▼ 。（圖／翻攝自蛋蛋前線支援地圖）

▲江明宗製作蛋蛋前線支援地圖。（圖／翻攝自蛋蛋前線支援地圖）

記者曾筠淇／綜合報導

哪裡可以買蛋？過去曾分享各式地圖的江明宗在臉書貼出「蛋蛋前線支援地圖」，原來他為了讓更多人快速掌握哪裡可以採買雞蛋，特別無償製作這個地圖。消息一出，也讓大票網友狂讚，「謝謝您！今天靠您終於買到蛋了」、「真的是專業工程師」。

江明宗今（29）日發文表示，這幾天有進口蛋了，應該可以緩解短缺的情況，他之前有製作「蛋蛋前線支援地圖」，大家可以隨手記錄，幫助有需要採買的朋友。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，江明宗早在前陣子就貼出這個「蛋蛋前線支援地圖」，他在文中透露，家裡每一、兩個禮拜會採買一次，因為之前有買不到雞蛋的情況，加上網路有不少討論和建議，於是決定動手製作。

江明宗表示，這個地圖是他自發且無償製作，沒有接受任何單位指揮或金援。至於地圖的準確度，他坦言資料是仰賴民眾回報，所以若資料不精準是可以預期的，「希望大家都可以順手幫忙回報！」

實際點開地圖可見，裡面包含多家全聯、小北百貨、家樂福等，灰色代表「沒有人通報」、綠色代表「還有很多蛋」、黃色代表「蛋快沒了」、紅色代表「買不到蛋了」。

地圖曝光後，也讓不少網友大讚，「明宗哥真的厲害，讓民眾可以在第一時間知道賣場是否還有存貨」、「終於買到雞蛋了！謝謝您」、「太厲害了！造福人民」、「實用，讓我想起之前搶口罩的口罩地圖」。不過也有網友直言，「沒有獎勵要讓群眾回報真的是挑戰！」江明宗則對此回應，「是的，所以表單已經盡量簡化」。

本文經江明宗授權引用

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
「我這個外省豬更愛台灣！」　王建煊正式宣布參選總統
北市「最畸形待轉區」塗銷！　13路口未來也免強制待轉
快訊／徐凱希認愛富二代男友　恢單9個月熱戀：到了適婚年紀
快訊／「本來拒交保1千萬！」　顏寬恒發聲明回應
馬英九受訪哽咽　表情沉痛一度說不出話
南韓宣布台灣等22國旅客　免申請K-ETA入境
快訊／陳庭妮爸爸被關了！　解送進看守所
霸凌幫「最沒禮貌婚禮穿搭」！　河度領見3暗示嘆：早該發現
大潤發開賣3款進口蛋　明起可供貨全台
誰授權開槍打狒狒？關鍵4人到案　總指揮喊冤：不知有獵槍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

狒狒慘死槍下　3方各說各話！鄉民「只信1人」原因曝光：很無辜

妹子疏忽1步驟「慘喊6000元飛了」　內行曝這招領錢：更方便

今晚鋒面通過又迎雨彈！清明連假「濕→乾→濕」變天時程曝

東非狒狒今解剖「人類法醫」共同參與　死亡報告最快10天出爐

首創新賽制／世新大學第一屆新聞技能競賽強勢來襲

準備搶票！高鐵51勞動節連假「加開44列車」　3／31開搶

這年的10月只有21天！　「為何有10天離奇消失」答案揭曉

運將隔10分鐘「跑下車2次」　實情曝光！一票人爆心疼

超商淪「領貨店」！店長求顧客多消費：老闆已吃土3個月

弱勢青年沒智慧手機怎麼領「成年禮金」？文化部將提出配套

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

台62線賓士車自撞！1男乘客當場死亡　駕駛送醫酒測值爆表

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

獵人坦承槍殺狒狒「有經同意」　新竹縣府認：說待命沒說圍捕

狒狒慘死槍下　3方各說各話！鄉民「只信1人」原因曝光：很無辜

妹子疏忽1步驟「慘喊6000元飛了」　內行曝這招領錢：更方便

今晚鋒面通過又迎雨彈！清明連假「濕→乾→濕」變天時程曝

東非狒狒今解剖「人類法醫」共同參與　死亡報告最快10天出爐

首創新賽制／世新大學第一屆新聞技能競賽強勢來襲

準備搶票！高鐵51勞動節連假「加開44列車」　3／31開搶

這年的10月只有21天！　「為何有10天離奇消失」答案揭曉

運將隔10分鐘「跑下車2次」　實情曝光！一票人爆心疼

超商淪「領貨店」！店長求顧客多消費：老闆已吃土3個月

弱勢青年沒智慧手機怎麼領「成年禮金」？文化部將提出配套

義男嬰出生20天遭「強制割禮」！失血過多亡　2密醫被逮

又是明仁會！宜蘭分會長吃熱炒與人口角　撂小弟砍斷2男手腳筋

狒狒慘死槍下　3方各說各話！鄉民「只信1人」原因曝光：很無辜

逾千萬人等ATM、郵局領6000　財政部研擬分流措施

醬燒牛肉、春川起士辣炒雞都有！　韓國超夯「國民漢堡」登台了

金在煥開全麥「比音源更好聽」！　少了監聽耳機仍發揮穩定唱功

「我這個外省豬更愛台灣！」　王建煊參選2024主張兩岸和平統一

前員工開戰汪小菲：要爆張穎穎的事！　張蘭怒揭「2年雙面惡行」反擊

快訊／夫妻遭搜索諭令1500萬交保　顏寬恒拒絕僵持1hr勉強同意

保加利亞接獲炸彈威脅　全境數十間學校關閉停課

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

生活熱門新聞

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

孩子一聽NET「秒露出嫌惡表情」！內行激推2平價服飾

今晚轉雨！　最新連假天氣有變化

性慾很大！　3生肖最會偷吃

飛機杯女神「1周榨精14次」後遺症　男友睡照超驚呆

月中住22天！「人妻列5點」再生第二胎不會去住

便當店加2字價格暴增！OL曝原因他聽傻

駕駛2度衝向嬰兒車　爸媽肉身護娃

便服日穿短褲短裙　學校主任竟酸「明星穿是養眼，你們是礙眼」

今晚變天！一路下到連假　5天預測雨量「紅通通」

平價雞蛋全聯家樂福今開賣！1顆6.6元

外國妹來台遇車禍！被醫藥費嚇到　爸媽喊活該

下波「全台中獎」　連假雨最多時間曝

更多熱門

相關新聞

車尾掛7顆雞蛋！內行曝神秘儀式：破光才能回家

車尾掛7顆雞蛋！內行曝神秘儀式：破光才能回家

近期鬧蛋荒，不論是缺雞蛋或因為心理恐慌而搶購，都使得許多民眾買不到蛋，就有網友翻3年前的貼文，居然有車主在汽車的車尾，掛著一大袋大約7顆的雞蛋，讓他百思不解，一不小心就會全部碎光光，超奢侈的舉動再次引起網友討論。

平價雞蛋全聯家樂福今開賣！1顆6.6元

平價雞蛋全聯家樂福今開賣！1顆6.6元

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

快訊／家樂福也要賣進口蛋了　售價一次看

快訊／家樂福也要賣進口蛋了　售價一次看

全聯開賣進口蛋「10顆68元」

全聯開賣進口蛋「10顆68元」

關鍵字：

江明宗蛋蛋前線支援地圖雞蛋採買地圖

讀者迴響

熱門新聞

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　他曝秘訣

王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

徐凱希爆秘戀百億富二代！「人肉麻花捲」夜纏回豪宅

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

三立再發聲「楊子儀拒接電話、避不見面」

即／顏寬恒夫妻涉沙鹿豪宅違建　檢諭令1千萬交保

全球第2大啤酒廠徵人月薪4萬↑　上班「啤酒無限暢飲」

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

今晚轉雨！　最新連假天氣有變化

性慾很大！　3生肖最會偷吃

飛機杯女神「1周榨精14次」後遺症　男友睡照超驚呆

母獅遭鬣狗群追殺掏肛　結局大逆轉

一家三口旅遊！住雙人房竟遭飯店拒絕

更多

最夯影音

更多
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽
下波「全台有雨」　連假變天時間曝

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面