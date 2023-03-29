蛋蛋地圖來了！一秒掌握「哪家賣場有蛋」不撲空　製作人只求1事

▲江明宗製作蛋蛋前線支援地圖。（圖／翻攝自蛋蛋前線支援地圖）

記者曾筠淇／綜合報導

哪裡可以買蛋？過去曾分享各式地圖的江明宗在臉書貼出「蛋蛋前線支援地圖」，原來他為了讓更多人快速掌握哪裡可以採買雞蛋，特別無償製作這個地圖。消息一出，也讓大票網友狂讚，「謝謝您！今天靠您終於買到蛋了」、「真的是專業工程師」。

江明宗今（29）日發文表示，這幾天有進口蛋了，應該可以緩解短缺的情況，他之前有製作「蛋蛋前線支援地圖」，大家可以隨手記錄，幫助有需要採買的朋友。

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事實上，江明宗早在前陣子就貼出這個「蛋蛋前線支援地圖」，他在文中透露，家裡每一、兩個禮拜會採買一次，因為之前有買不到雞蛋的情況，加上網路有不少討論和建議，於是決定動手製作。

江明宗表示，這個地圖是他自發且無償製作，沒有接受任何單位指揮或金援。至於地圖的準確度，他坦言資料是仰賴民眾回報，所以若資料不精準是可以預期的，「希望大家都可以順手幫忙回報！」

實際點開地圖可見，裡面包含多家全聯、小北百貨、家樂福等，灰色代表「沒有人通報」、綠色代表「還有很多蛋」、黃色代表「蛋快沒了」、紅色代表「買不到蛋了」。

地圖曝光後，也讓不少網友大讚，「明宗哥真的厲害，讓民眾可以在第一時間知道賣場是否還有存貨」、「終於買到雞蛋了！謝謝您」、「太厲害了！造福人民」、「實用，讓我想起之前搶口罩的口罩地圖」。不過也有網友直言，「沒有獎勵要讓群眾回報真的是挑戰！」江明宗則對此回應，「是的，所以表單已經盡量簡化」。

本文經江明宗授權引用