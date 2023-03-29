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今晚轉雨！　最新連假天氣有變化

（圖／氣象局）

▲未來一周天氣圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（29日）晚間到周四鋒面通過和東北季風增強，北部、宜蘭降雨較全面、時間較長，中部和花蓮、台東也有局部降雨。而最新清明連假天氣也出爐，原本預期前期水氣減少，如今預報是「水氣增加」。

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，周五到周日有些華南雲雨區水氣影響，北部、東半部有局部短暫雨，中部也有一些零星降雨，南部為多雲，但這三天不是一直下，中間有空檔。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

陳伊秀說，下周一、下周二水氣較少，環境場偏東南風到南風，東半部有局部短暫雨，午後中部以北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

一周溫度部分，陳伊秀表示，今天、周四清晨北部稍涼，低溫17、18度，其他地區19、20度，後期各地低溫介於18-21度；今北部高溫23-25度，中南部未來一周高溫介於28-31度，下周一、下周二南部可來到32、33度。

氣象局預報，下周三鋒面系統接近，下周四、下周五鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部降雨機率逐漸提高，若鋒面較為南移，中南部亦有局部短暫陣雨的機率；春季天氣系統變化快速，請留意最新預報資訊。

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