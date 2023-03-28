下波「全台有雨」　連假變天時間曝

▲今晨水氣仍偏多。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周四鋒面雨帶抵達，中部以北轉為有陣雨或雷雨，局部地區有較大雨勢，南部降雨較零星。中央氣象局預報，下周二至下周四鋒面系統接近，北部、東半部降雨機率提高，若鋒面較為南移，中南部亦有局部短暫陣雨的機率。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



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氣象局預報員張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（28日）清晨華南雲雨區東移，中部以北、東半部有短暫陣雨，其他地區有零星降雨；白天水氣漸離開，北部、東半部和中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

張承傳說，今天東北季風影響，早晚較涼，中部以北、東北部低溫15、16度，其他地區17-20度；白天桃園以北及宜蘭高溫18、19度，竹苗及花蓮約22、23度，其他地區可來到25至28度。

張承傳表示，周三東北季風減弱，溫度逐漸回升，到下周一沒冷空氣，北部高溫慢慢回到23-26度，中南部29、30度，至於各地低溫介於18、19度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



張承傳表示，周三雨區偏北部、東半部和中部山區；周四華南雲雨區東移，降雨再增多，中部以北有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；周五起水氣離開，到下周一降雨漸減少，東半部和北部山區有局部短暫陣雨。

氣象局預報，下周二至下周四鋒面系統接近，北部、東半部降雨機率提高，若鋒面較為南移，中南部亦有局部短暫陣雨的機率，後期預報不確定性較大，請留意最新預報資訊。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周四鋒面雨帶抵達，中部以北轉為有陣雨或雷雨，局部地區有較大雨勢，應注意！南部降雨較零星；周五白天有短暫空檔，各地轉為多雲時晴，氣溫回升。



吳德榮分析，周六、周日華南又有鬆散水氣東移，中部以北有局部短暫雨的機率；下周一、下周二各地多雲時晴，氣溫回升；不過，模式模擬越近末期，不確定性越大，且各國模擬皆不一致，應持續觀察模式調整。