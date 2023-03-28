澤倫斯基「札波羅熱核電廠」會原能總署長　痛批俄國施壓電廠員工

▲國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）訪問札波羅熱（Zaporizhzhia）與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。（圖／路透）



文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基今天告訴國際原子能總署署長葛羅西，在俄羅斯仍然控制札波羅熱核電廠的情況下，不可能恢復核電廠安全。

在國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）訪問札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠之前，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和他在烏南札波羅熱州會面。

札波羅熱核電廠是歐洲最大核電廠，於一年前遭到俄羅斯占領。

這將是自從2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，葛羅西第2度前往這座核電廠。

根據烏克蘭總統府聲明，澤倫斯基告訴葛羅西：「如果俄羅斯軍隊和人員不立即從札波羅熱核電廠和鄰近地區撤離，任何恢復核安全與防護的倡議都注定要失敗。」

兩人在已遭到俄羅斯空襲破壞的第聶伯河（Dnipro）水力發電廠會面。

澤倫斯基告訴葛羅西，札波羅熱核電廠的工作人員承受著「持續的壓力」，並說，俄羅斯人不遵守安全規定、干擾核電廠營運。

葛羅西預計本週稍晚訪問該核電廠。他今天稍早推文表示：「我今天在札波羅熱市會見澤倫斯基，並就保護札波羅熱核電廠及其工作人員進行豐富交流。」

他說：「我重申，國際原子能總署全力支持烏克蘭核設施。」