鍾沛君舉手牌接機　馬英九笑回：辛苦沒關係！但我有點變胖

▲鍾沛君手舉「馬總統辛苦了」牌子接機。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君，下同）



記者詹宜庭／台北報導

前總統馬英九7日結束為期12天的訪陸之旅，下午1點搭乘國航CA195班機抵台，包括國民黨副主席夏立言及台北市議員徐巧芯、台北市議員鍾沛君等民代都前往接機。鍾沛君透露，馬英九看到她手上的「馬總統辛苦了」牌子，特別停下腳步笑著說，「辛苦沒有關係，但我有點變胖了」，讓她直呼馬式幽默不改，顯示馬英九對此行收獲了然於胸。

台北市議員徐巧芯、游淑慧、鍾沛君、張斯綱、鍾小平、國民黨副發言人廖偉翔等人，今日中午一起從台北市議會搭車出發，前往桃園機場為馬英九接機。一行人約12點半抵達入境大廰並拉起「馬總統辛苦了！」紅布條，等待馬英九入境。

鍾沛君表示，馬英九結束大陸的祭祖訪問返台，她獻出人生第一次舉牌接機。門一開，馬英九在鏡頭包圍下走過來和大家一一握手。看到她手上的「馬總統辛苦了」牌子，還特別停下腳步笑著和她說，「辛苦沒有關係，但我有點變胖了。」

鍾沛君強調，馬式幽默不改，也顯示馬英九對此行收獲了然於胸。另外，她也感謝馬英九以實際行動證明，堅持「九二共識」，求同存異、彼此尊重，和大陸有共同政治基礎，可以儘速恢復交流與對話。